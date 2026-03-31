Expansión en el mercado gastronómico: Cadena de hamburguesas concreta apertura número 23 y proyecta desembarco en regiones

La nueva sucursal, ubicada en Avenida Los Presidentes, se suma a una red que ya cuenta con nueve puntos de venta en la capital y una fuerte presencia logística a través de la Ruta 5, abarcando zonas entre Hijuelas y San Javier. Sin embargo, el foco de la compañía ahora apunta a los grandes núcleos urbanos de Valparaíso y el Biobío.

El mapa del consumo de hamburguesas de autor en Chile sigue extendiendo sus fronteras. En el marco de un agresivo plan de crecimiento para este 2026, la cadena Streat Burger concretó la inauguración de su local número 23, aterrizando en la comuna de Peñalolén. El movimiento no es aislado, sino que representa el punto de partida para una fase de descentralización que busca consolidar la marca fuera de la Región Metropolitana durante el segundo semestre de este año.

La nueva sucursal, ubicada en Avenida Los Presidentes, se suma a una red que ya cuenta con nueve puntos de venta en la capital y una fuerte presencia logística a través de la Ruta 5, abarcando zonas entre Hijuelas y San Javier. Sin embargo, el foco de la compañía ahora apunta a los grandes núcleos urbanos de Valparaíso y el Biobío.

Desde la gerencia general de la firma explican que la decisión de instalarse en nuevos sectores residenciales de Santiago responde a una lectura del comportamiento de sus clientes. “Llegar a Peñalolén no es casualidad, es parte de nuestra convicción de que los vecinos merecen disfrutar de un producto de primer nivel, con los mejores ingredientes y en un espacio con buen servicio y estilo, sin tener que salir de su comuna”, señala Javier González, Gerente General de la cadena.

La estrategia corporativa no se detiene en la capital. Según detallan desde la empresa, la hoja de ruta para los próximos meses contempla hitos clave en regiones: la apertura en Viña del Mar está proyectada para el mes de junio, mientras que el arribo a Concepción se concretaría en agosto. Con estos movimientos, la firma espera alcanzar un total de 25 locales operativos antes del cierre de 2026.

Este crecimiento, más allá del despliegue físico, apuesta por la dinamización de las economías locales mediante la generación de empleo y el fortalecimiento de las alianzas con plataformas de delivery como Uber Eats y PedidosYa, que se han vuelto pilares en la distribución de su propuesta gastronómica.