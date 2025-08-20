“Es bajo y desigual”: Estudio UC y Banco Falabella da cuenta del nivel educación financiera en Chile

El estudio “Radiografía a la Educación e Inclusión Financiera en Chile”, elaborado por el Centro de Políticas Públicas y Banco Falabella, reveló que el índice promedio de educación financiera en el país es bajo y desigual, alcanzando solo un 35,9% en una escala de 0 a 100.

¿Sabemos gestionar nuestros recursos? El estudio “Radiografía a la Educación e Inclusión Financiera en Chile”, elaborado por el Centro de Políticas Públicas UC con el apoyo de Banco Falabella, reveló el nivel de conocimientos financieros de la población, los índices de inclusión y el uso de canales digitales en todo el país, entre otras temáticas.

Realizado a partir de 1.502 encuestas a nivel nacional, el informe evidenció una brecha entre la autoevaluación y el desempeño real: mientras las personas se califican con un 3 en una escala de 0 a 5, el puntaje efectivo es de solo 1,6. Además, concluyó que los niveles de inclusión financiera están altamente determinados por el sexo, la edad y el nivel socioeconómico.

El índice de educación financiera promedio (en escala de 0 a 100) es bajo y desigual, alcanzando 35,9%. Solo el 20% de los encuestados demostró comprender el funcionamiento de las tasas de interés. Se evidenciaron brechas de género y nivel socioeconómico: 16 puntos entre hombres y mujeres, y 31 puntos entre NSE alto y bajo.

Respecto a las fuentes de información para aprender sobre finanzas, un 42% de los encuestados indicó “experiencia personal”; un 18% “amigos, familia o compañeros de trabajo”; un 17% “páginas web o redes sociales”; y solo un 10% “educación formal”.

La importancia de la alfabetización financiera

La encuesta también evidenció que una mayor alfabetización financiera se asocia con mejores hábitos de administración del dinero. En el grupo con alta alfabetización, un 61% cumple con su presupuesto, frente al 26% en el grupo de baja alfabetización. Asimismo, el 63% ahorra voluntariamente en el primer grupo, versus el 35% en el segundo.

Quienes poseen mayor alfabetización financiera acceden, en promedio, a 8,1 productos financieros, mientras que quienes tienen menor alfabetización utilizan 2,8 productos.

En cuanto a inclusión, el uso de productos financieros se concentra en cuentas vista (93%), cuentas corrientes (36%), tarjetas de crédito comerciales (34%) y tarjetas de crédito bancarias (32%). En cambio, la inversión en fondos mutuos (11%) y acciones (6%) es limitada.

Respecto a la inclusión financiera digital, el promedio total es de 51,4%. Los adultos de 55 años o más y las personas de NSE bajo se encuentran más rezagados, con 42,9% y 46,3%, respectivamente.

Para Maia Hojman, gerente general de Banco Falabella, “el objetivo fue poner en perspectiva los desafíos, ofreciendo una radiografía actual de los niveles de alfabetización e inclusión financiera en el país e identificando a los grupos más rezagados. La educación financiera es una herramienta que abre oportunidades, por lo que la invitación es transformar este diagnóstico en acción, para que todos los sectores trabajemos juntos y más personas cuenten con las herramientas para gestionar sus finanzas de manera informada, aportando a su bienestar financiero”.

Francisco Gallego, prorrector de Gestión Institucional de la UC, señaló que fortalecer la educación financiera es “un tema de primer orden para diversas esferas de la vida económica y social. Existe una gran brecha entre lo que las personas creen saber y lo que efectivamente saben en términos financieros. Esta sobreconfianza puede afectar la toma de decisiones, por ejemplo, en la administración del presupuesto, el ahorro o la cantidad y calidad de productos financieros que se utilizan”.

Subrayó que un grupo especialmente preocupante son las personas mayores, sobre todo cuando existen brechas digitales. “Es necesario diseñar, pilotear e implementar a escala masiva políticas y programas que combinen conocimiento técnico, habilidades prácticas y acceso equitativo a la inclusión financiera, para que estas capacidades estén presentes en todos los grupos sociales, sin importar género, edad o nivel socioeconómico”, afirmó.

Ficha técnica

El estudio se realizó entre el 4 y 12 de diciembre de 2024, con 1.502 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años de distintas zonas del país. Tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±2%.