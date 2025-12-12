ENAP descubrió nuevas reservas de petróleo en la zona oriental de Ecuador

La empresa estatal chilena podrá aumentar su producción de hidrocarburos en el país ecuatoriano, lugar en el cuál está presente desde hace más de una década.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció un importante hecho ocurrido en una de sus operaciones en Ecuador. Se trata sobre el hallazgo de reservas de crudo, luego de un proceso exploratorio del Pozo Pambil A-1, en la provincia amazónica de Orellana.

El descubrimiento deja a descubierto el potencial de aumentar la producción de petróleo para la empresa chilena, considerando que se generan cerca de 30 mil barriles día tras día, posicionando a ENAP como una de las empresas extranjeras más relevantes dentro de ese territorio.

“El desarrollo de operaciones fuera de Chile está inserto en nuestra estrategia Enap 2040, que tiene entre sus pilares acelerar nuevas fuentes de ingresos. Impulsar decididamente este tipo de proyectos es coherente con el desafío que hemos declarado estos años y que apunta a tener una empresa sostenible en el tiempo y con los mejores estándares de la industria”, señaló Julio Friedmann, gerente general de Enap.

Hasta septiembre de este año, Enap alcanzó el total de 140 millones de barriles desde que inició sus operaciones en Ecuador en 2003. Hecho que ha permitido alcanzar un flujo neto a favor, equivalente a US$473 millones.

Programa de ampliación de reservas petroleras ENAP

El proceso de exploración en el sector de la Amazonía ecuatoriana inició en 2023 con la obtención de los permisos correspondientes, lo que a su vez, forma parte de un plan de gran magnitud en distintos bloques, que es parte del programa de ampliación de reservas petroleras de Enap en el país ecuatoriano.

El pozo exploratorio Pambil A-1 es el primero de su tipo. Fue perforado cerca de una estructura llamada Culebra-Yulebra, en el extremo sur del Bloque 61 de Orellana. Creando nuevas perspectivas para la industria petrolera en ambos países.

Finalizado este paso, y una vez obtenido los resultados de producción, está contemplada la elaboración de un Plan de Desarrollo de Campo por parte de ENAP, que posteriormente deberá ser revisado y aprobado por el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador.