Negocios bencinas

Enap anuncia fuerte baja en combustibles: Gasolinas de 93 y 97 caen más de $26 por litro

Por Arelí Zúñiga

10.12.2025 / 17:18

{alt}

A partir del jueves 11 de diciembre, los precios de las gasolinas y otros derivados experimentarán una baja significativa, según el nuevo informe de Enap.

Un alivio para el bolsillo llegará esta semana para quienes deban cargar combustible.

A partir del jueves 11 de diciembre, los precios de las gasolinas y otros derivados experimentarán una baja significativa, según el nuevo informe de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

Las gasolinas de 93 y 97 octanos registrarán una caída de $26,5 por litro, convirtiéndose en la principal rebaja anunciada.

El diésel, en tanto, disminuirá $21,4 por litro, mientras que el GLP vehicular mostrará una variación a la baja de $7,3 por litro.

El mayor retroceso lo verá la parafina (kerosene), cuyo precio descenderá $41,1 por litro, noticia especialmente relevante para los hogares que dependen de este combustible durante la temporada.

DESTACAMOS

País Con el perro roba empanadas, Gabriel Boric y los conductores de CNN Chile: Decide Chile lanza juego por la segunda vuelta presidencial

LO ÚLTIMO

Mundo Buque venezolano que incautó Estados Unidos será llevado a uno de sus puertos para confiscar el petróleo
Luis Arce, expresidente de Bolivia, es detenido por presuntos actos de corrupción
"Sé que pronto nos vemos en Chile": Magdalena Piñera se reunió con María Corina Machado y le adelantó posible visita
Farkas inaugura viviendas en Quilpué y cuestiona lento avance de reconstrucción en Valparaíso: "una gran vergüenza"
Suben las temperaturas en Santiago: Revisa el pronóstico para este viernes 12
Eduardo Frei Ruíz-Tagle respondería al Tribunal Supremo de la DC después de la segunda vuelta