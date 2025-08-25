Empresas chilenas avanzan en la conciliación laboral y familiar con sello de equidad

Más de 100 organizaciones han sido reconocidas con el “Sello Iguala” por promover buenas prácticas laborales con enfoque de género, inclusión y bienestar.

En Chile, cada vez más empresas están tomando acciones concretas para facilitar la conciliación entre la vida laboral y la personal de sus trabajadores. Más de un centenar de instituciones han sido certificadas con el “Sello Iguala”, una distinción entregada por el programa de Buenas Prácticas Laborales con Equidad del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), que reconoce el compromiso con entornos laborales más justos, inclusivos y corresponsables.

Este sello no solo valida políticas de teletrabajo o flexibilidad horaria, sino que también promueve prácticas que impactan directamente en el bienestar de las personas. Disminuir el estrés, mejorar el clima organizacional y aumentar la productividad son algunos de los beneficios que han sido observados en las empresas que adoptan estas medidas.

Además, la iniciativa tiene un efecto positivo en la participación laboral femenina y en la promoción de la corresponsabilidad parental. Así lo señalan expertos que destacan la importancia de avanzar hacia culturas organizacionales más equitativas, donde la inclusión y la diversidad no sean solo objetivos, sino prácticas cotidianas.

Obtener esta certificación implica que las organizaciones asuman compromisos concretos: diagnósticos internos, planes de acción y estrategias activas para reducir brechas de género y facilitar la participación de mujeres en todos los niveles. Actualmente, 191 instituciones han sido certificadas y, solo este año, 61 nuevas organizaciones se han sumado al programa.

La empresa WOM es un ejemplo destacado. Fue reconocida por segunda vez gracias a iniciativas como la implementación de la jornada laboral de 40 horas desde 2015, y políticas de reintegro gradual para madres postnatal. Desde la compañía señalan que, más que realizar un trabajo por un sello específico, lo realizan porque creen que es la forma correcta de hacer las cosas.

Estas pequeñas, pero significativas acciones, están generando un cambio cultural importante. Desde una perspectiva de equidad, estas medidas no solo benefician a las mujeres, sino que mejoran el entorno laboral para todas las personas, creando espacios más humanos, sostenibles y comprometidos con el desarrollo integral de sus equipos.

