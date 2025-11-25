Emprende tu Mente 2025: innovación, conexión y sustentabilidad en el corazón del emprendimiento chileno

La quinta versión del encuentro “Emprende tu Mente” reunió a miles de emprendedores, empresas e inversionistas en el Parque Bicentenario de Vitacura. Durante tres días, la feria se consolidó como el principal punto de encuentro del ecosistema emprendedor nacional, impulsando ideas, alianzas y proyectos sostenibles.

El Parque Bicentenario se transformó en el epicentro del emprendimiento con la realización de una nueva edición de “Emprende tu Mente” (EtMday). Durante tres jornadas, el evento congregó a innovadores de todo el país que llegaron para presentar sus proyectos, establecer contactos estratégicos y explorar nuevas oportunidades de negocio.

En su quinta versión, la feria destacó por su diversidad y alcance internacional, con la incorporación de un pabellón dedicado a la India, que permitió abrir nuevas puertas comerciales tanto para grandes compañías como para pequeñas y medianas empresas chilenas. Con más de 45 mil asistentes en versiones anteriores, ETM se ha consolidado como una plataforma clave para el desarrollo empresarial.

Bajo el lema “Conectar pares improbables”, el evento buscó promover la colaboración entre emprendedores y altos ejecutivos de distintas industrias. La instancia sirvió como un espacio de diálogo y cooperación, donde se promovió la generación de redes que permitan impulsar el crecimiento de negocios emergentes en un contexto cada vez más competitivo.

Entre las propuestas destacadas se encontraron innovaciones tecnológicas y proyectos con fuerte enfoque social y medioambiental. Desde sistemas de inteligencia artificial para videovigilancia y control de seguridad industrial, hasta emprendimientos dedicados a la reutilización de materiales de construcción y al desarrollo de productos sustentables manufacturados en Chile.

Además de las exhibiciones y charlas, los asistentes pudieron acceder a actividades prácticas como talleres, asesorías y sesiones fotográficas profesionales, pensadas para potenciar la presentación de sus proyectos ante posibles inversionistas o aliados estratégicos. Estas instancias reforzaron el espíritu colaborativo que caracteriza al evento.

La edición 2025 de Emprende tu Mente reafirmó su compromiso con el impulso del emprendimiento chileno, ofreciendo un espacio donde la innovación, la sostenibilidad y la cooperación se dan la mano. Más que una feria, ETM Day se consolida como un punto de partida para construir un ecosistema más integrado, inclusivo y preparado para los desafíos del futuro.

