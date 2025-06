Economista Klaus Schmidt-Hebbel advierte sobre el bajo crecimiento de Chile: “Estamos en estancamiento económico”

El docente de la Universidad del Desarollo realizó un cálculo de desempeño económico comparando la variación desestacionalizada del Imacec y el crecimiento de la población.

El economista Klaus Schmidt-Hebbel criticó la gestión económica del Presidente Gabriel Boric en base a un cálculo que elaboró sobre el crecimiento per cápita anual promedio.

En conversación con El Mercurio, señala que hizo un cruce de datos entre el Imacec desestacionalizado, enfrentándolo al crecimiento de población.

En ese sentido, señaló que ubica como referencia noviembre de 2021 dado que -en materia de desempeño económico- “es el nivel máximo que se alcanzó bajo la administración anterior“.

Entre noviembre de 2021 y abril de 2025 el Imacec desestacionalizado varió un 3,4%.

De forma paralela, calculó que la población creció en 5,2% entre el censo de 2017 y el de 2024.

En ese sentido, aseguró que “hemos crecido bajo la gestión del Presidente Boric, hasta la fecha, un 0,26% per cápita anual promedio”.

“El título de la canción es estancamiento económico o crecimiento per cápita no muy distinto de cero (…). Numéricamente, en términos de bienestar de los chilenos, estamos básicamente con el mismo ingreso per cápita promedio que estábamos al final de la gestión de la administración anterior”, sentenció,