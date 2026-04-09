Dólar ronda los $890 y cierra con el tipo de cambio más bajo en un mes tras anuncio de negociaciones entre Israel y Líbano

La divisa norteamericana llegó a posicionarse este jueves en $889,35 luego del anuncio de que Benjamín Netanyahu afirmara que Israel iniciará “negociaciones directas” con el Líbano.

Con el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán aún en pie, y el anuncio del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de que Israel iniciará “negociaciones directas” con el Líbano, tras los recientes ataques en este último, los mercados de todo el mundo reaccionaron positivamente, pero con cautela.

Durante la tarde, la divisa norteamericana llegó a posicionarse por debajo de la barrera de los $890, cuando cotizó en $889,35 a las 14:00.

El dólar, que había cerrado en $897,22 el miércoles, retrocedió $4 este jueves, cotizando en $893,58 a eso de las 16:00. Quedando en $892,19 vendedor y $894,96 comprador.

De esta manera, el tipo de cambio cayó a sus números más bajos en un mes, cuando el 10 de marzo cotizó en $891,43, pero aún casi $20 por encima de los $873,66 con los que el tipo de cambio cerró previo al inicio del conflicto en Medio Oriente.

¿Subió o bajó el petróleo?

A pesar de que el cese al fuego no ha sido interrumpido y el estrecho de Ormuz permanece abierto, este jueves el petróleo tuvo una leve subida. El barril de WTI subió casi US$ 5 tras rozar los 100 dólares por barril y cotizar en US$ 99,35.

Mientras que el Brent tuvo un alza de 2,5 dólares y fijó su valor en torno a US$ 97,25 el barril. De esta manera, tanto el WTI como el Brent revirtieron las bajas que tuvieron durante el miércoles, cuando los mercados abrieron con el alto al fuego por dos semanas entre Estados Unidos e Irán.