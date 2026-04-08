Dólar cierra a la baja y rompe la barrera de los $900 con una caída de casi $20 tras cese al fuego en Medio Oriente

La divisa norteamericana llegó a posicionarse este miércoles en $888,19 luego del anuncio de cese al fuego en Irán y la apertura del estrecho de Ormuz por dos semanas.

Este martes, poco antes de las 20:00, hora límite del ultimátum de Donald Trump contra Irán para que abrieran el estrecho de Ormuz, el mandatario estadounidense confirmó que llegó a un acuerdo de cese al fuego por dos semanas con el país persa, lo que fue recibido como una buena señal por parte de los mercados de todo el mundo.

Ante este anuncio, en Chile el dólar cayó hasta $28 cuando se abrió la Bolsa de Santiago, llegando a cotizar en $888,19 a eso de las 9:15. Sin embargo, a medida que avanzaban las horas, la divisa norteamericana se afianzó en torno a los $898.

En concreto, a las 16:00, el dólar cerró en $897,22, quedando en $896,25 comprador y $898,19 vendedor, luego de que Irán volviera a interrumpir el tránsito en el estrecho de Ormuz por los ataques de Israel en el sur del Líbano.

Esta baja del dólar deja el cambio de moneda en valores similares a los del 11 de marzo, cuando la divisa estadounidense cerró en $897,25.

¿Cuánto bajó el petróleo?

En cuanto al petróleo, el barril de WTI, que había cerrado el martes en USD $112,95, abrió con una importante caída hasta los 91,85 dólares, cotizando en torno a los USD $94,14 a eso de las 14:00. Por otro lado, el crudo de Brent se desplomó casi 20 dólares, cotizando en 94,40 dólares el barril.

Esta importante baja de más del 18% en el WTI, el cual se usa de referencia en Chile, deja el precio del barril en valores cercanos a los del 26 de marzo, día en que comenzó a regir las fuertes alzas en las bencinas en Chile, cuando la gasolina de 93 octanos subió $372,2 por litro y el diésel $580,3.