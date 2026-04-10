Dólar avanza hasta los $896 tras advertencia de Donald Trump de intensificar ataques en Irán si no hay acuerdo de paz

La divisa norteamericana llegó a cotizar en $886,09 en horas de la mañana. Al cierre de la jornada, saltó casi $10, recuperándose de la caída de este jueves, luego de que el mandatario estadounidense advirtiera a Irán de retomar los ataques si no se llega a un acuerdo de paz en la región.

Este viernes el dólar cerró con una leve alza de $3 respecto al jueves, cuando cotizó en torno a los $893, luego de que aumentaran las tensiones geopolíticas en Medio Oriente tras la advertencia de Donald Trump a Irán.

El presidente de los Estados Unidos señaló que intensificará la escalada militar en Medio Oriente si no se llega a un acuerdo de paz con la nación iraní, tensionando el acuerdo de alto al fuego por dos semanas que comenzó a regir la noche del martes.

Durante la mañana, el dólar llegó a cotizar en $886,09, pero la incertidumbre por una posible continuación de ataques en Irán llevó a la moneda a avanzar $10.

En concreto, la divisa norteamericana cerró a eso de las 16:00 en $896, quedando así en $895 comprador y $897 vendedor. Con esto, el dólar cayó más de $20 respecto a este lunes, cuando se estableció en $918,83 al cierre de la jornada.

Esta considerable baja se vio influenciada por la desescalada de las tensiones en Irán, luego de que la noche del martes, Donald Trump pospusiera su ultimátum contra Irán y se acordara un cese al fuego por dos semanas.

¿Cómo cerró la Bolsa de Santiago?

El S&P IPSA logró posicionarse en 11.075,51 puntos al cierre de este viernes, rompiendo así la barrera de las 11.000 unidades por primera vez tras el inicio de la guerra en Irán.