Directora de Presupuesto sale a explicar la negativa cifra de déficit estructural: “Según el parámetro de la deuda, creo que hemos sido exitosos”

16.02.2026 / 11:07

La cifra abrió un debate en torno al legado económico que dejará el gobierno frenteamplista a la futura administración de José Antonio Kast. 

La Directora de Presupuesto del gobierno de Gabriel Boric, Javiera Martínez, salió a explicar la negativa cidra de déficit estructural que se dio a conocer el viernes y que se situó en -3,5% del PIB.  

Al respecto, Martínez explicó -en Tele13 Radio– que “en términos del 2025, pero también es algo que hay que mirar para el 2026, lo nuevo que traía, que no habíamos visto en el cierre preliminar que hizo el ministro en enero, es el balance estructural, que llega al orden de -3,55 en realidad, -3,6, y que se diferencia del balance efectivo en -0,8 puntos del PIB. Es el ingreso menos gasto. Está corregido por los ajustes cíclicos que se hacen en términos de PIB minero y de ajustes cíclicos del cobre”.

Agregó que “según el parámetro de la deuda, creo que hemos sido exitosos (…). Al final la mayor herencia que uno puede dejarle al próximo gobierno es haber contenido la deuda, haber cambiado la tendencia”.

A juicio de la jefa de la Dipres “el informe explica que, además, como la mayor diferencia se traduce en los ingresos de Codelco, porque lo que hace la regla en términos de los traspasos de Codelco al fisco es calcular los ingresos efectivos teóricos, luego se restan los ingresos estructurales teóricos y eso da el ajuste cíclico”.

“Y hoy día ese termómetro no está siendo un buen termómetro para medir la situación de cuánto es estructural o efectivo en términos de los ingresos. Porque el ajuste cíclico se hace como el precio efectivo de Codelco por la venta que tiene de cobre bruto, pero en la práctica lo que entra al fisco no es ese ingreso efectivo”, cerró.

