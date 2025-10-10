Debuta en Chile la Swiss Innovation Week: el país más innovador del mundo marca la pauta

El encuentro busca fortalecer alianzas y promover el modelo de innovación sostenible helvético, reconocido por decimoquinto año consecutivo en 2025 por el Global Innovation Index como el país más innovador del mundo. En ese contexto, Chile se consolida como líder en innovación en América Latina, alcanzando el puesto 51 a nivel global en el Índice Global de Innovación (GII) 2025, que evalúa el desempeño de más de 139 economías.

En el marco de su 70° aniversario, la Cámara Chileno Suiza de Comercio, junto a la Embajada de Suiza y el Swiss Business Hub, presentan la primera edición de la Swiss Innovation Week (SIW), una iniciativa que proyecta liderazgo suizo en innovación, tecnología y sostenibilidad, invitando a Chile a construir un futuro compartido basado en la colaboración.

El encuentro busca fortalecer alianzas y promover el modelo de innovación sostenible helvético, reconocido por decimoquinto año consecutivo en 2025 por el Global Innovation Index como el país más innovador del mundo. En ese contexto, Chile se consolida como líder en innovación en América Latina, alcanzando el puesto 51 a nivel global en el Índice Global de Innovación (GII) 2025, que evalúa el desempeño de más de 139 economías.

Así, Suiza, como el país más innovador del mundo, trae este año por primera vez su modelo de innovación al país a través de un encuentro multisectorial que reúne a empresas, autoridades, startups, academia, medios y sector público en torno a desafíos comunes y a cómo transformar el conocimiento en soluciones concretas.

Las actividades de la Swiss Innovation Week

Las actividades inician con la inauguración de la exposición “Suiza 360°: Inventos suizos que te rodean y cambiaron el mundo”, una muestra abierta a todo público en la galería Suizspacio del Metro Ñuñoa, que ilustra cómo la innovación suiza se integra en la vida cotidiana de las personas.

Durante los días 14 y 15 de octubre, la iniciativa continúa en el Centro de Innovación UC Anacleto Angelini, donde se realizarán paneles, exposiciones y espacios de networking con destacados referentes de ambos países, bajo la consigna “Soluciones suizas para un futuro más sostenible”.

La programación incluirá paneles sobre energía limpia y carbono neutralidad, infraestructura verde y ciudades del futuro, salud 4.0, innovación agrícola y transferencia tecnológica, además de la premiación de la Startup del Año 2025.

Los principales invitados del evento

Entre los invitados destacan Helene Budliger, Secretaria de Estado de Asuntos Económicos de Suiza; Michel Mayor, Premio Nobel de Astrofísica 2019; Gonzalo Muñoz, Champion COP25; Felipe Wilenmann, Presidente de la Cámara Chileno Suiza de Comercio ; y líderes de organizaciones como ABB, Nestlé,Roche, Schindler, Novartis, Fundación Chile, EBP, CODELCO, PwC, entre otros.

El evento es co-organizado junto a la Embajada de Suiza, y cuenta con el patrocinio de Switzerland Global Enterprise, Innosuisse, ProChile, Centro de Innovación UC y CNN Chile como media partner oficial.

Fundada en 1955, la Cámara Chileno Suiza de Comercio promueve la vinculación bilateral, el desarrollo sostenible y la transferencia de conocimiento entre Suiza y Chile. A lo largo de sus 70 años, ha consolidado una red de más de 200 empresas que generan más de 30.000 empleos en el país, reafirmando el compromiso suizo con la innovación responsable y el progreso compartido.