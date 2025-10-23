Corte Suprema rechaza recursos de casación y da luz verde al proyecto Las Salinas en Viña del Mar

El máximo tribunal declaró inadmisibles y rechazados todos los recursos de casación presentados en contra de la RCA favorable del proyecto.

La Corte Suprema que declaró inadmisibles y rechazados todos los recursos de casación presentados en contra de la RCA favorable del proyecto de descontaminación Las Salinas en Viña del Mar.

Desde el proyecto se señaló que la decisión unánime del máximo tribunal “se suma a los distintos pronunciamientos favorables emitidos por las autoridades ambientales a lo largo de los más de 20 años de trabajo, reafirmando la consistencia técnica y jurídica del proyecto y la validez de los procesos realizados durante todo este tiempo”.

“Con esta decisión definitiva de la Corte Suprema, Las Salinas continúa el avance con niveles de excelencia del proyecto de regeneración ambiental y urbana para disponer 16 hectáreas para usos múltiples de ciudad, que aporta nuevas oportunidades de inversión, empleo y mayor calidad de vida en beneficio de todos los habitantes de Viña del Mar”, agregaron desde Las Salinas.

El fallo confirma una oportunidad histórica para el desarrollo sostenible y urbano de la ciudad de Viña del Mar, con un horizonte claro de los plazos que siguen para el proyecto, y sienta un precedente importante para facilitar la ruta de la remediación de más de 1000 terrenos con potencial presencia de contaminantes en las principales zonas urbanas a lo largo del país.