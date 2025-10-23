Copec y SKY conectan tierra y cielo con la primera alianza de movilidad integrada en Chile

A través de los programas Full Copec, SKY Plus y Chiletur Copec, los clientes pueden moverse, volar y disfrutar experiencias turísticas en un ecosistema que une energía, viaje y turismo local. Una colaboración entre dos compañías chilenas que se unen para conectar Chile, acercando el turismo y la movilidad a más personas en todo el país.

Con el propósito de seguir impulsando el desarrollo, la movilidad y el turismo en Chile, Copec y SKY Airline anunciaron una alianza innovadora que integra sus programas de fidelización —Full Copec y SKY Plus—, e incorpora la plataforma Chiletur Copec al proceso de compra de vuelos.

Así, ambas compañías dan origen a una nueva experiencia de movilidad integrada en Chile, que conecta energía, vuelo y turismo en un solo ecosistema de beneficios. Gracias a esta integración, los clientes pueden transferir puntos entre Full Copec y SKY Plus, ampliando sus opciones para viajar y movilizarse según sus necesidades.

Los usuarios de Full Copec pueden transferir sus puntos en SKY Plus para acceder a pasajes u otros beneficios vinculados a la experiencia de vuelo, mientras que los socios de SKY Plus podrán traspasar sus puntos a Full Copec y canjearlos por descuentos en combustible o productos en Pronto Copec. Por su lado, los pasajeros de SKY tendrán la posibilidad de acceder a más de 800 experiencias turísticas en todo Chile a través del canje de puntos de SKY Plus, en alianza con Chiletur Copec, la primera plataforma digital que reúne panoramas, aventuras y tours locales con descuentos exclusivos.

“Lo que buscamos es dar respuesta a una necesidad creciente de las personas: más que acumular kilómetros, quieren que su fidelidad se traduzca en beneficios reales y tangibles, que puedan disfrutar en su día a día. Esta alianza nos permite hacerlo posible, conectando movilidad terrestre, conectividad aérea y turismo local en una experiencia completa. Creemos que el futuro de la movilidad está en integrar experiencias y ofrecer flexibilidad para que cada usuario elija cómo usar sus puntos —en vuelos, combustible, productos o experiencias turísticas— y así percibir el valor de manera inmediata y cercana”, afirma Diego Peñafiel, Gerente de Marketing de Copec.

“Esta alianza es un paso decisivo para ofrecer una experiencia de viaje verdaderamente integral. Queremos que nuestros pasajeros sientan que cada parte de su trayecto tiene un valor agregado. Al unir fuerzas con un líder con la capilaridad de Copec, estamos conectando nuestros 16 destinos nacionales y acompañando al viajero en cada kilómetro con beneficios tangibles”, destacó Guillermo Pucciano, gerente de Fidelización y Producto de SKY.

En un contexto de alianzas globales, esta colaboración destaca por ser 100% nacional, construida entre dos compañías chilenas que comparten un mismo propósito: conectar Chile desde Chile. Integra tres mundos —movilidad terrestre, conectividad aérea y turismo local— bajo un sistema de beneficios abierto, inclusivo y sin requisitos previos.

Con más de 4 millones de usuarios inscritos, Full Copec se ha consolidado como uno de los programas de fidelización más robustos del país, con más de 80 alianzas activas y más de 50.000 canjes diarios.

Por su parte, SKY Plus, a poco más de un año de su lanzamiento, ya supera 1,4 millones de miembros y más de 80 alianzas asociadas a la experiencia de viaje.

Además de ampliar beneficios para los clientes, la alianza busca impulsar el turismo y la movilidad nacional, visibilizando a cientos de emprendedores locales y conectando sus servicios con viajeros de todo el país.

De esta forma, Copec y SKY promueven un ecosistema de movilidad más integrado, sostenible y accesible, fortaleciendo el turismo interno y la economía local.

Esta integración ya está disponible y continuará evolucionando durante el año, incorporando nuevas funcionalidades y mecanismos de fidelización que seguirán mejorando la experiencia de viaje de miles de personas en Chile.