¿Cómo proyecta el mercado las elecciones 2025? Esto anticipan los analistas económicos

El presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, señaló que el eventual cambio de ciclo político que podría producirse tras las elecciones del 16 de noviembre implicaría “una mirada orientada a buscar la forma de que la inversión vuelva a ser un actor muy relevante”.

En la antesala de las elecciones presidenciales, los movimientos del mercado han marcado una tendencia clara: el mundo financiero está anticipando un triunfo de la oposición.

Durante los últimos meses, la bolsa ha subido, el dólar ha retrocedido y las perspectivas de inversión se han ajustado al alza, un comportamiento que, según analistas, está directamente influido por el proceso electoral.

“El mercado financiero viene descontando un cierto optimismo porque gana la derecha tanto en el Parlamento como en las presidenciales, y eso se está demostrando en el IPSA, que no para de marcar nuevos máximos. Ya está cerca de los 10 mil puntos, y algunos creen que el lunes, si los resultados se dan como se esperan, podría tener un nuevo impulso al alza”, explicó Arturo Frei, gerente de Renta 4.

Proyecciones de inversión al alza

El eventual cambio de eje político que el mercado espera para el próximo gobierno ha mejorado las estimaciones de inversión. Mientras que en la encuesta de expectativas económicas de septiembre se proyectaba que la formación bruta de capital fijo creciera 3,5% este año y 3% el próximo, ahora las proyecciones se elevaron a 4,3% para 2025 y 3,5% para 2026.

“El cambio de ciclo político, que al parecer se puede producir según las estimaciones conocidas hasta hace una semana atrás, plantea principalmente una mirada a buscar la forma de que la inversión vuelva a ser un actor muy relevante. Al final, son expectativas de que la inversión sea la variable dinámica en los próximos dos años, y eso permite una mejora de perspectiva y de recuperación en el caso chileno de algunos precios de utilidades que estaban bajos”, señaló el presidente de la ABIF, José Manuel Mena.

Programas y señales hacia el mercado

Las mejores perspectivas también se explican por propuestas más alineadas con los valores del mercado libre impulsadas por la oposición. Una de las más destacadas es la reducción del impuesto corporativo, una demanda instalada en el sector empresarial.

“Pagar un 27% de impuesto sobre las utilidades nos deja en una situación poco competitiva frente a otros países. Con varios de los que me junté, está en sus programas bajar la tasa de impuestos corporativos. En el caso de la candidatura de Jeannette Jara, ellos nos dijeron que no estaba en sus planes”, afirmó la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.

¿Qué está leyendo el mercado?

La bolsa chilena ha mostrado una tendencia de alzas durante todo el año: 3% en la última semana, 11% en un mes y casi 50% en los últimos 12 meses. Sin embargo, los expertos coinciden en que los movimientos recientes responden principalmente al escenario electoral. A este comportamiento se suma la apreciación del peso frente al dólar.

“Hay factores locales e internacionales, pero yo diría que hoy día lo que está primando en la mente de los inversionistas son las elecciones presidenciales, y que esto puede perfectamente cambiar a partir del lunes”, explicó Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital.

De cumplirse las proyecciones, el próximo lunes 17 de noviembre tanto la bolsa como el dólar seguirían la misma tendencia observada hasta ahora. Sin embargo, los expertos advierten que, si se producen resultados inesperados, el ajuste podría ser significativo y en sentido contrario.

Con información de Pilar Gutiérrez, periodista de CNN Chile y Agenda Económica.