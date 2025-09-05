Comisión Asesora presentó propuestas para reducir gasto público hasta $2 mil millones: Una de ellas es reubicar la Segegob

La instancia entregó al ministro de Hacienda y a la directora de Presupuestos 34 recomendaciones divididas en siete áreas de trabajo. "En conjunto, se estima que podrían reducir el gasto en $1.941.888 millones anuales a largo plazo, es decir, en torno a 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB)", señalaron desde la Dipres.

Luego de cuatro meses de trabajo, la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público -mandatada por Mario Marcel- entregó el informe final al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

El mandato principal del grupo fue “contribuir a la consolidación fiscal mediante la elaboración de propuestas técnicas y ampliamente respaldadas que permitan reducir, contener y racionalizar el uso de los recursos públicos en el corto, mediano y largo plazo”.

En total, son 34 recomendaciones divididas en siete áreas de trabajo: educación superior, salud, control presupuestario, empleo público, oferta programática, institucionalidad y otros ámbitos transversales.

Entre las medidas presentadas por los cinco especialistas hay de carácter administrativo y legislativo para implementar en el corto, mediano y largo plazo, que permitirían ahorrar hasta 0,6% del PIB anual a largo plazo.

Asimismo, están clasificadas según su horizonte temporal, es decir, corto, mediano y largo plazo. Y se distingue entre las que están orientadas a reducir el gasto público y las que buscan contener su crecimiento.

En detalle, hay propuestas que apuntan a sugerencias de ahorro y contenciones del gasto. 16 de ellas tienen potenciar de generar ahorros en el gasto público.

“En conjunto, se estima que podrían reducir el gasto en $1.941.888 millones anuales a largo plazo, es decir, en torno a 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB)”, señaló la Dirección de Presupuestos (Dipres).

De esas medidas, se indicó que dos se podrían hacer efectivas en 2026 por un total de $25.508 millones; 13 se podrían hacer efectivas entre 2027 y 2029 por un total de $1.460.878 millones; mientras que una podría ser efectiva tras el 2030 por $456.502 millones.

Entre las medidas se encuentran:

Reubicar funciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) debido a la nueva institucionalidad del Ministerio del Interior como coordinador del Gobierno.

(Segegob) debido a la nueva institucionalidad del Ministerio del Interior como coordinador del Gobierno. Revisar continuidad de Servicios Públicos para evitar traslapes y fragmentación: INJUV

Revisar continuidad de Servicios Públicos para evitar traslapes y fragmentación: Fundación PRODEMU

Mejorar la focalización socioeconómica de los beneficios estudiantiles en Educación Superior

Fortalecer el control sobre el uso del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL)

Por otro lado, hay 18 propuestas que tienen “potencial de generar contención en el gasto público”.

“Si bien estas medidas no generan reducciones directas del gasto público, de implementarse, tendrían un efecto en evitar o mitigar presiones de gasto que podrían implicar que el gasto crezca sobre su nivel estimado”, afirmaron desde la Dipres.

Fortalecer la gestión hospitalaria y la eficiencia operativa del sistema público de salud

y la eficiencia operativa del sistema público de salud Traspaso funcional de Cenabast a ChileCompra

a ChileCompra Fortalecer la atención primaria como puerta de entrada efectiva al sistema y reducir la demanda innecesaria en hospitales

como puerta de entrada efectiva al sistema y reducir la demanda innecesaria en hospitales Mantener remuneraciones en valores nominales 2025

La directora de Presupuestos agradeció el “trabajo constructivo, técnico y riguroso que esta Comisión Asesora realizó semana a semana por casi cuatro meses. Como Ejecutivo analizaremos las más de 30 recomendaciones y cuando presentemos el proyecto de ley de Presupuestos 2026 daremos a conocer un plan de acción que detallará qué medidas acogeremos”.

Y añadió que “actualmente son muchos los desafíos que enfrenta el gasto público, por lo que los cambios que el país requiere deben enfrentarse con realismo y mediante un acuerdo político amplio”.