Codelco valora auditoría anunciada por Contraloría en acuerdo con SQM: Aseguran que la abordarán “con total transparencia y profesionalismo”

La estatal además defendió la contratación de Morgan Stanley en el análisis del acuerdo y aseguró que "fue contratado mediante un proceso competitivo, en el que su propuesta resultó claramente diferenciadora frente a otros actores de primer nivel del sector".

A través de un comunicado, Codelco se refirió a la “inédita” auditoría anunciada por Contraloría en relación con la suscripción del acuerdo con SQM, el que fue motivo de objeción por un grupo de parlamentarios que recurrió ante el organismo contralor.

Junto con anunciar la revisión del acuerdo, Contraloría también recalcó que -por órdenes de los Tribunales de Justicia- “se encuentra impedida de dictaminar sobre la mayoría de las reclamaciones” del grupo de diputadas y diputados.

La estatal indicó que “valora” el oficio de Contraloría “en respuesta al requerimiento de un grupo de diputados y otros solicitantes, que da cuenta de la imposibilidad legal de ese organismo para pronunciarse sobre materias ya resueltas por los tribunales de justicia en relación con el acuerdo de asociación con SQM, y que confirma que no existen observaciones de fondo pendientes sobre dicho proceso”.

Respecto a la auditoría, señalaron que la empresa “abordará este proceso con total transparencia y profesionalismo, tal como lo ha hecho frente a las revisiones realizadas por más de 20 organismos e instituciones nacionales e internacionales que han intervenido en las distintas etapas de esta asociación”.

“La auditoría permitirá ratificar la integridad, rigurosidad y solidez del proceso, incluyendo especialmente la contratación y el trabajo desarrollado por Morgan Stanley, asesor financiero que ha cumplido un rol fundamental en la estructuración de la asociación“, recalcaron.

Además, precisaron que “Morgan Stanley fue contratado mediante un proceso competitivo, en el que su propuesta resultó claramente diferenciadora frente a otros actores de primer nivel del sector, y que su labor se ha caracterizado por un enfoque técnico, riguroso y orientado a asegurar el máximo valor para el Estado en el desarrollo de esta alianza estratégica”.

Finalmente, recalraon que “este proceso se ha conducido con apego estricto a la legalidad, a los más altos estándares de gobernanza y en coherencia con el interés público, principios que seguirán guiando su actuación”.