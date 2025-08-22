Codelco informa que aporte al fisco creció 24% durante primer semestre de 2025

Desde la empresa también indicaron que en los primeros siete meses del año alcanzaron las 634 mil toneladas de producción propia.

Codelco reportó que durante el primer semestre de 2025 llegó a 634 mil toneladas de producción propia, cifra que significa 9,3% (54 mil toneladas adicionales) respecto al mismo período del año pasado. Asimismo, el aporte al fisco creció 24%.

Durante este primer semestre, destacaron los aumentos de producción en las divisiones Ministro Hales y El Teniente, además del proyecto estructural Rajo Inca en Salvador, que está en etapa “ramp up”, es decir, en proceso de aumento gradual de la producción, desde diciembre de 2024 y que ha aportado con 17 mil toneladas en estos primeros siete meses del año.

El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, indicó que “el cuidado y la seguridad de nuestros trabajadores son siempre la primera prioridad. Hasta fines de julio habíamos mejorado la gestión respecto del año anterior y logramos un incremento productivo, acompañado de mejores tasas de seguridad”.

Y remarcó que tras el fatal accidente en El Teniente se han concentrado en el plan de retorno seguro y paulatino a las operaciones.

Cifras de Codelco

La empresa explicó que durante el primer semestre el costo directo evidenció un aumento de 6%, alcanzando los 215,7 centavos de dólar por libra. El incremento fue “principalmente por el inicio de las operaciones de Rajo Inca, que implicó que durante el primer semestre de 2025 se reflejara en su totalidad el costo de operación. También influyeron una mayor actividad en la División Radomiro Tomic y el aumento de los costos operacionales, asociados a la estrategia de desarrollo de mina en los distintos yacimientos, que consideró el arriendo de equipos para recuperar flexibilidad operativa”.

Asimismo, el costo neto a cátodo subió 9,4% a 365,6 centavos de dólar por libra, influenciado por las mismas razones que el costo directo. Se suma “el impacto contable del tipo de cambio sobre la variación de pasivos denominados en pesos”.

Adicionalmente, la generación de Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, y antes de la Ley Reservada del Cobre) llegó a US$ 2.762 millones durante el primer semestre de 2025.

La cifra “representa una disminución de US$ 134 millones, equivalente a -4,6% en comparación con el primer semestre de 2024.

“Pese a los mayores costos y la baja en el Ebitda, los aportes al Fisco se incrementaron en 24% en el semestre, al sumar US$ 814 millones, lo que afianza la proyección de la Corporación de superar al cierre del año los aportes registrados en 2024 y reafirma su compromiso con el desarrollo del país”, señalaron desde Codelco.