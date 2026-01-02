Buen comienzo de año: Cobre abre 2026 con alzas en Londres y arrastra a los metales preciosos

El metal rojo subió casi 1% en sus primeras operaciones del año, mientras el oro y la plata también registraron avances, tras un 2025 marcado por récords históricos.

El cobre comenzó el 2026 con una jornada positiva en los mercados internacionales, registrando un alza cercana al 1% en Londres, en una señal alentadora para el principal producto de exportación de Chile tras un 2025 marcado por fuertes avances.

El movimiento se produjo en las primeras operaciones del viernes, en un contexto de menor actividad por feriados en Asia y luego de que el metal alcanzara máximos históricos el año pasado.

Cobre inicia el año con ganancias

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió un 0,9%, hasta los US$ 12.537 por tonelada métrica, equivalentes a US$ 5,68 por libra, hacia las 05:56 GMT.

La Bolsa de Futuros de Shanghái permaneció cerrada debido a un día festivo, por lo que la referencia principal de la jornada provino desde el mercado londinense.

Durante 2025, el cobre acumuló una subida cercana al 42%, impulsada por un dólar estadounidense más débil, el auge de la demanda asociada a la inteligencia artificial y las energías renovables, además de interrupciones en el suministro desde minas relevantes.

El buen inicio de año no se limitó al cobre. El oro y la plata también registraron avances en el arranque de 2026, consolidando los mejores resultados anuales que han mostrado desde 1979.

El oro subió hasta cerca de los US$ 4.375 la onza, mientras que la plata avanzó más de un 2% en las primeras operaciones del año.