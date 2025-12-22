CNC pide incorporar al comercio ambulante en el “Rol único de Vándalos” propuesto por José Antonio Kast

Ante la propuesta de crear un “Rol único de Vándalos” impulsada por el presidente electo José Antonio Kast, el gremio recomendó que en el proyecto de ley que se presentará una vez iniciado su mandato se incorpore “explícitamente al comercio ambulante ilegal como una conducta que debe ser sancionada”.

En el marco de la carrera presidencial, el entonces candidato José Antonio Kast planteó en un debate presidencial la idea de crear un “Rol único de Vándalos”, con el objetivo de inscribir a personas que cometan delitos.

“Para algunos vándalos que salgan a destruir los bienes públicos, ocupar casas que no les corresponden, vamos a crear el registro único de vándalos para que todos queden registrados y tengan cero acceso a algún beneficio social que les permita seguir vandalizando nuestras ciudades”, dijo en el debate presidencial de T13.

Luego de ganar los comicios, el presidente electo adelantó que presentará un proyecto de ley una vez que asuma su mandato.

Respecto de esta propuesta, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), a través de una declaración pública, respaldó la iniciativa.

“Estas medidas avanzan en la dirección correcta, en cuanto contribuyen a restablecer el orden, proteger el espacio público y enviar una señal clara de que las incivilidades no son tolerables”, destacó la entidad en el escrito.

En esa línea, enfatizó que sin medidas de seguridad “no es posible el desarrollo del comercio ni una recuperación económica sostenible, particularmente en barrios comerciales, polos turísticos y centros urbanos que hoy enfrentan un deterioro evidente”.

Asimismo, la CNC recomendó que “se incorpore explícitamente al comercio ambulante ilegal como una conducta que debe ser sancionada”, al señalar que este fenómeno genera competencia desleal y evasión tributaria, lo que deriva en un deterioro del empleo.

“Y, en muchos casos, se encuentra vinculado a redes de comercio ilícito y crimen organizado”, enfatizó la CNC, agregando: “Consideramos fundamental que los vendedores ambulantes ilegales que infrinjan la ley sean formalmente considerados como infractores y, en consecuencia, incorporados en el registro que se promueve a través de esta iniciativa”.

Además, el gremio propuso que se evalúe incluir también a las personas que compran en el comercio ilegal. “Avanzando hacia un registro único en la materia, que permita una gestión más eficiente, coordinada y coherente de las sanciones”, cerró el escrito.