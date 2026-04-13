CMF denunció por usura a tres plataformas que ofrecen créditos usureros: Aplicaciones se pueden descargar en portales web

La institución alertó y presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alertó y denunció por el delito de usura a tres aplicaciones que ofrecen créditos.

A través de un comunicado, la entidad indicó que “presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables de dichas aplicaciones”.

Las aplicaciones, que se pueden descargar en Google Play y a través de portales web, son las siguientes:

“App Luca Dinero”

“App Nexcash”

“App Luka Rápida”

La CMF también recordó a los usuarios que pueden verificar en su sitio web si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros es fiscalizada por la CMF.

También pueden “revisar las alertas realizadas por la CMF y otros reguladores extranjeros sobre entidades o actividades no reguladas y otros consejos importantes para la protección de inversionistas, asegurados y clientes financieros”.