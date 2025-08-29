CMF denuncia a entidad que ofrece inversiones por redes sociales y aplicaciones de mensajería pero no está supervisada

La plataforma fue incluida en el listado de entidades que "no se encuentran bajo la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero".

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) denunció ante el Ministerio Público a Northern Trust SpA, entidad que ofrece inversiones a través de redes sociales y mensajería, pero que no está supervisada por la CMF.

El pasado 21 de agosto, el organismo informó que esta plataforma de inversión fue incluida en el listado de entidades que “no se encuentran bajo la supervisión de la CMF”.

De acuerdo a los antecedentes obtenidos por la Unidad de Investigación, Northern Trust SpA aparenta tener supervisión de la CMF para prestar servicios de asesoría de inversión; sin embargo, no está inscrita ni autorizada para esta actividad.

De esa manera, ofrecen participar en un supuesto fondo de inversión, el cual dicen que estaría bajo la supervisión y administración de la Comisión y también del Banco Central.

La institución financiera incorporó a la empresa al listado de alertas y el Concejo decidió presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público, “en contra de quienes resulten responsables, por los delitos de estafa, falsificación de instrumento público y falsificación de sellos y timbres, en contra de Northern Trust SpA, que también usa los nombres Northern Trust Company y North Trust Company“.

Estas tres plataformas operan a través de WhatsApp e Instagram y son imitadoras de Northen Trust, una multinacional de servicios financieros de origen norteamericano.

La CMF recordó a la ciudadanía a que en el sitio web de “Alerta de Fraudes”, las personas pueden “verificar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros es fiscalizada por la CMF, revisar las alertas realizadas por la CMF y otros reguladores extranjeros sobre entidades o actividades no reguladas y otros consejos importantes para la protección de inversionistas, asegurados y clientes financieros”.