Clientes optan por la flexibilidad: más de 100 mil entregas fuera de casa marcaron el Cyber de Blue Express

La compañía logró despachar millones de pedidos durante las primeras 24 horas. Además duplicó las entregas fuera de casa respecto al año anterior, consolidando la tendencia hacia formatos de entrega más convenientes y sostenibles, con una excelente recepción de los lockers inteligentes inaugurados hace sólo un par de semanas.

Blue Express cerró el reciente Cyber con resultados históricos en rapidez y flexibilidad de entrega, reafirmando su liderazgo en la logística del e-commerce chileno. Durante el evento, el 80% de los pedidos fueron entregados durante las primeras 24 horas en todo el país, una cifra que consolida los avances operativos y tecnológicos alcanzados por la compañía en los últimos años.

Además, la tendencia hacia las entregas fuera de casa siguió creciendo con fuerza. En total, se registraron más de 100 mil pedidos retirados en los más de 3.200 Puntos Blue Express distribuidos a lo largo del país, junto con un notable desempeño de los 200 Lockers inteligentes, que en sus primeras semanas de operación durante el Cyber alcanzaron más de 11 mil retiros y un índice de satisfacción de clientes cercano a los 90 puntos.

“Estos resultados reflejan cómo está evolucionando la experiencia de compra en Chile. Hoy los clientes valoran no solo la rapidez, sino también la posibilidad de elegir cómo y dónde recibir sus pedidos. En Blue Express estamos impulsando esa transformación con soluciones flexibles y cercanas, de la mano de nuestros sellers, que combinan tecnología, cobertura y una experiencia cada vez más simple para las personas”, señaló Olivier Paccot, gerente general de Blue Express.

La compañía señaló que se espera que en los próximos años las entregas fuera de casa representen el 40% del total, consolidando una tendencia mundial que combina eficiencia operativa, conveniencia y sostenibilidad en la última milla.