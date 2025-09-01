Chile y Alemania refuerzan cooperación tecnológica en minería sustentable

Entre el 5 y el 10 de octubre se realizará en Alemania la gira Tendencias Tecnológicas, organizada por AHK Chile, Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria, y la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (AHK Chile).

Entre el 5 y el 10 de octubre se realizará en Alemania la gira Tendencias Tecnológicas, organizada por AHK Chile, Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria, y la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (AHK Chile). La gira está anclada a una delegación chilena estará encabezada por la ministra de Minería, Aurora Williams, y concluirá en Berlín con dos hitos: el German-Chilean Lithium Day y el Foro Chileno-Alemán de Minería y Recursos Minerales 2025.

La actividad se enmarca en el acuerdo de cooperación bilateral en minería y recursos minerales, vigente desde 2013 entre los ministerios de Economía de Alemania y de Minería de Chile, renovado en 2023 para incluir la economía circular y la innovación sustentable.

El itinerario contempla visitas en Emsbüren (Baja Sajonia), con énfasis en equipos para minería subterránea; en Renania del Norte-Westfalia, donde se abordarán soluciones de ventilación y filtración de aire para el control de polvo en procesos críticos; en la zona de Kassel y Göttingen (Hesse/Baja Sajonia), vinculada a geotecnia y sostenimiento; y en Sondershausen (Turingia), con laboratorios dedicados a procesos físico-químicos y modelaje geotécnico.

La etapa final se desarrollará en Berlín, con dos hitos: el 9 de octubre se llevará a cabo el German-Chilean Lithium Day, centrado en este recurso estratégico, y el 10 de octubre tendrá lugar el Foro Chileno-Alemán de Minería y Recursos Minerales 2025, encuentro previsto en el marco del acuerdo bilateral y realizado alternadamente en ambos países. Este último Ambos eventos contarán con la participación de la ministra de Minería, Aurora Williams, la directora de InvestChile, KCarla Flores, representantes de Anglo American; el presidente de International Copper Association (ICA), Juan Ignacio Díaz, además de otras autoridades, empresas y expertos del sector.

Refiriéndose al viaje a Alemania, la ministra de Minería, Aurora Williams, señala: “Chile y Alemania refuerzan los vínculos tecnológicos que permitan desarrollar una minería sustentable. Chile es un socio confiable y es capaz de proveer minerales críticos para la transición que el mundo necesita y poder enfrentar el cambio climático.”

En el contexto de la transición energética, Alemania busca reforzar su acceso a minerales como cobre y litio. El cobre es esencial para la electromovilidad y las energías limpias, pero el país europeo depende de terceros para garantizar el suministro. Hoy Chile exporta concentrado y cátodos de cobre a Alemania en volúmenes acotados, mientras que en el caso del litio los envíos hacia Europa y Alemania tienen una presencia más significativa, a través de compañías como SQM..

Iris Wunderlich, Project Leader de Mining & Sustainability en AHK Chile, destacó: “El beneficio para Chile es mantener la cercanía con Alemania en cuanto al desarrollo tecnológico. Alemania invierte fuertemente en investigación y desarrollo y ve en nuestro país un mercado con gran potencial para adaptar sus soluciones a los desafíos de la minería chilena. A su vez, Alemania encuentra en Chile un socio estratégico porque es un mercado maduro, con reglas claras y apertura a nuevas tecnologías”.

De esta manera, Chile y Alemania consolidan un vínculo estratégico que combina innovación tecnológica, sustentabilidad y cooperación institucional, proyectando una minería más competitiva y alineada con los retos de la transición energética.

