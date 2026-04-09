CEO de Sonda destaca la necesidad de digitalización de los gobiernos: “Está demostrado que disminuye las brechas sociales”

El CEO de la empresa nacional, Marcelo Castiglione destacó los efectos que tiene para los países la digitalización de gobiernos: “Ayuda a los estados a llegar de forma más eficiente y más barata a los ciudadanos (...) Los bancos internacionales financian muchos proyectos de este tipo, porque entienden que es la mejor vía para estrechar las brechas sociales"

Marcelo Castiglione, CEO de Sonda, empresa multinacional chilena que se encarga de integrar tecnología, conversó en Agenda Económica sobre las apuestas de la compañía a futuro y la importancia de implementar la digitalización en las ciudades.

El CEO de Sonda recordó cómo ha impactado la integración de la tecnología en diversos países: “En 2003-2004, en Uruguay, instalamos la primera ciudad que estaba controlada con cámaras y analítica para ver temas delictivos, tras eso Montevideo bajó los delitos un 80%”.

“El otro hito fue el año 2007-2008 con el Transantiago, pasamos de pagar en efectivo a pagar con una tarjeta electrónica. Se acabó el efectivo arriba y, en base a esos mismos proyectos, empezamos a desarrollar en distintas ciudades de Latinoamérica”, agregó.

“Hoy tenemos proyectos en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Guatemala, Panamá, El Salvador, México, y el tema de seguridad va a seguir siendo muy alto y cada vez con mayor aceleración en todos los países”, añadió Castiglione.

Asimismo, destacó la importancia del sector público y las empresas de gobierno en los ingresos de Sonda: “Las propias instituciones de gobierno contratan muchos proyectos y también las empresas como Codelco y Petrobras. En todo ese ámbito, la facturación de Sonda es como el 30% de toda la operación”.

Los efectos para la sociedad de digitalizar los gobiernos

Marcelo Castiglione enfatizó que la digitalización de los gobiernos trae beneficios tanto para los estados como para las personas e incluso señaló que puede “disminuir las brechas sociales“.

“La necesidad de digitalización en todos los países de Latinoamérica es muy alta, porque ayuda a los estados a llegar en forma más eficiente y más barata a los ciudadanos y segundo, porque está demostrado que un país que aumenta la digitalización disminuye las brechas sociales”, aseveró.

“Es por eso que bancos internacionales financian muchos proyectos de los gobiernos de digitalización, porque entienden que esa es la mejor vía para estrechar las brechas sociales”, sostuvo el CEO de Sonda.

El rol de Sonda en Latinoamérica

En cuanto a las actividades actuales de la empresa, Castiglione destacó la gestión de Sonda en Brasil, ya que este es el país más importante para la compañía, puesto que el 53% de los ingresos proviene del Cono Sur, pero el 29% de los ingresos es exclusivamente desde Brasil.

“Somos 13.500 personas, 5.000 están en Brasil. Es una operación muy importante, está vendiendo en torno a 600 millones, 500 millones de dólares al año. Es un mercado competitivo, pero al mismo tiempo con muchas oportunidades en todo lo que es la digitalización de compañías y gobiernos. Pero los headquarters siguen estando en Chile”, aclaró.

En esa línea, resaltó cómo ha impactado el trabajo de Sonda en el país: “Hay proyectos asociados a conectar el estado, eso hace que puedas llegar con educación digital, salud mediante telemedicina y permite también que compañías se puedan instalar, ocupar todas las automatizaciones y ser más productivas”.

“En Brasil llevamos como 10.000 kilómetros de fibra instalada, lo que nos ha permitido poder alumbrar a empresas, a sectores de gobierno y así también poder hacer más proyectos sobre esa conectividad”, especificó.

Por otra parte, el CEO de Sonda recalcó que México también es un mercado importante: “En 2024 hicimos nuestro primer proyecto de electromovilidad. Habíamos hecho ya un proyecto de gestión de flota con la línea de Metrobús en la Ciudad de México, que implicaba que los buses están totalmente conectados con dispositivos de IoT, cámaras somnolentas para los choferes y cámaras que pueden detectarse si hay acoso sexual entre hombre y mujer”.

Lo que viene para Sonda

A menos de una semana de la junta de accionistas de la empresa, Castiglione se refirió al plan de inversiones de cara al 2027: “En general, nosotros invertimos, depende del año, podría ser 25, 30, 40 millones de dólares. Para este año debería estar un CAPEX, una inversión de unos 40 millones de dólares. Pero eso es muy variante, porque nuestras inversiones son muy asociadas a los proyectos que nos adjudicamos y que tenemos que implementar”.

“En Brasil nos adjudicamos dos proyectos muy relevantes, un proyecto de telefonía de 130 millones de dólares y otro proyecto de impresión, en el Banco de Brasil, de 80 millones de dólares”, explicó.

Por otra parte, tuvo palabras para la baja en las acciones de Sonda, las cuales han marcado una baja de 11% en lo que va de 2026 y de 25% en los últimos 12 meses: “Somos una compañía de 52 años, hemos estado permanentemente innovando, por eso hemos podido mantenernos activos en esta industria, los márgenes de hace 50 años y los de hoy han cambiado mucho. Y, como toda la industria, hay un tema de eficiencia y automatización, que hay que ir incorporando”.

“Del 2021 al 2025, pasamos de vender 900 millones de dólares anuales a 1.600 millones de dólares, es muy difícil sostenerlo en el tiempo, pero era muy importante para nosotros para lograr una escala suficiente, donde ahora nuestro desafío es tratar de ser más eficientes”, aseguró.

Además, el CEO de Sonda habló sobre la implementación de la inteligencia artificial en la industria y argumentó que el rol de la IA ha cambiado: “Hace unos años, el desafío de la IA era automatizar, bajar algo los costos para capturar rentabilidades mayores. Hoy en día, incorporar la IA es poder mantenerte sustentable en los siguientes años, porque en la competencia van a estar todas las industrias siempre incorporando esta automatización”.

“Si no puedes incorporarla, pierdes totalmente la presión de mercado. Nosotros en nuestros servicios de mesa de ayuda, de data center, de desarrollo, está todo hoy día con motores y agentes de inteligencia artificial”, cerró