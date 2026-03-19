Camioneros se reunieron con ministro Quiroz para expresar su preocupación por la eventual eliminación del Mepco

El gremio argumentó que la cadena logística podría someterse a un "estrés" de precios en caso de eliminarse el Mepco. Por ello, solicitaron al Ejecutivo evaluar vía alternativas, ya que hay un "abanico de opciones técnicas que no desprotegen al conjunto de la ciudadanía, a los 20 millones de chilenos".

Este jueves, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) se reunió con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la cual abordaron temáticas relacionadas con la eventual eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), en el marco de las medidas de ahorro fiscal anunciadas por el Gobierno.

En la instancia, el directorio de la Confederación, encabezado por su presidente Juan Araya, manifestó que su mayor preocupación es el impacto que un traspaso de los mayores precios sin una “debida amortiguación tendrá sobre la cadena logística y, finalmente, sobre todos los consumidores”.

Los camioneros le indicaron al titular de Hacienda que, si se producen alzas de entre $200 y $300 pesos por litro en el diésel, y sin el Mepco, habrá un impacto “de entre 10% y 19% sobre toda la cadena, estresando significativamente los costos”.

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La autoridad también fue informada sobre la preocupación que tienen los transportistas respecto a “inciertos escenarios”.

En esa línea, el gremio argumentó que su industria “moviliza y entrega sobre el 95% de todos los bienes que se producen, consumen, exportan e importan en Chile“, que el sector está conformado por alrededor de 40 mil empresas, mayoritariamente pymes, y que “genera 250.000 empleos directos e indirectos, con aporte del 6% del PIB”.

Debido a ello, la CNDC solicitó al ministro de Hacienda evaluar vías alternativas a la eliminación del Mepco.

A su juicio, hay un “abanico de opciones técnicas que no desprotegen al conjunto de la ciudadanía, a los 20 millones de chilenos. Se comprende la preocupación de las autoridades ante el difícil y complejo escenario de la caja fiscal y la guerra en Medio Oriente; por eso el gremio camionero ha querido aportar en procura de las mejores soluciones”.

Asimismo, agradecieron la disposición de Quiroz al diálogo y a su “apertura a considerar el mejor mecanismo en caso de reemplazar la estructura del actual Mepco, por lo que esperaremos el detalle del proyecto de ley que se presentará al Congreso en relación a esta materia”.