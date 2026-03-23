Camioneros expresan rechazo tras anuncio del Gobierno sobre alza de los combustibles: “No se consideró impacto económico y social”

La Confederación afirmó que no se les escuchó y que "esta alza afectará a los consumidores y la cadena logística en general". Además, advirtieron que los usuarios de diésel "tendrán un aumento sobre el 60% en relación al valor actual".

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) expresó su rechazo ante el anuncio del Gobierno sobre subir el precio del diésel.

En CNN Chile, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que a partir de este jueves 26 de marzo la gasolina de 93 octanos experimentará un alza de alrededor de 370 pesos por litro, mientras que el diésel tendrá un incremento entre 570 y 580 pesos por litro.

Así, en un comunicado, los camioneros señalaron que rechazan la decisión y lamentaron que “no se haya considerado el enorme impacto económico y social que esto tendrá”.

“Pese a haberlo advertido a las autoridades y de aconsejar gradualidad al sincerar las alzas, no se nos escuchó“, reiteraron.

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En el escrito, la CNDC aseveró que si bien entienden la situación internacional y nacional, con el conflicto en Medio Oriente y con la “debilidad de la caja fiscal”, ellos son “claros ante la ciudadanía: esta alza afectará a los consumidores y la cadena logística en general, porque el 98% de lo que consume, produce, exporta e importa Chile se moviliza en camiones y golpeará la cadena logística”.

Esto se hará notorio en el caso de los transportistas, “especialmente los más pequeños, quienes quedarán muy vulnerables para prestar con eficacia sus servicios”.

El alza en el precio del diésel, los usuarios de este combustible, como “buses, furgones escolares, vehículos particulares, transporte de empresas, tractores agrícolas, aparte de los camiones, tendrán un aumento sobre el 60% en relación al valor actual”.

“El mayor costo sobre la cadena logística, es decir, todos los eslabones entre el productor inicial y el consumidor final, lo estimamos de entre 20 y 25%. Ello, con el correspondiente impacto inflacionario”, añaden en el comunicado.

Asimismo, debido a la “amenaza directa sobre el sistema de precios de la economía general, este gremio informa que entra en etapa de reflexión de la situación, con el objetivo de conocer el impacto que tendrá en las distintas regiones, y evaluar las acciones a seguir”.