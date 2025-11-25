Brasil detectó plaga en más de 1 tonelada de cerezas chilenas: SAG dice que exportaciones siguen con normalidad

Las autoridades ordenaron la destrucción del cargamento luego del descubrimiento de la plaga.

Brasil ordenó la destrucción de un cargamento de más de 1 tonelada de cerezas chilenas tras detectar de una plaga.

El organismo de vigilancia agrícola de Brasil, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, informó sobre la presencia del falso ácaro rojo chileno en 1.120 kg de cerezas frescas importadas desde Chile.

Se analizaron muestras recolectadas en un laboratorio y tras ello se estableció que la plaga estaba presente en la fruta.

La situación toma relevancia porque se trata de uno de los principales productos de exportación del sector frutícola a nivel nacional.

Según establece el protocolo sanitario brasileño, la carga contaminada no puede ingresar al mercado interno y para evitar riesgos fitosanitarios, el cargamento es fumigado y luego destruido, de acuerdo a lo que exige la ley.

Plaga en cerezas chilenas: ¿Qué dijo el SAG?

Conocidos los hechos, el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de Chile afirmó que “las exportaciones de cerezas a Brasil se mantienen con total normalidad, sin modificaciones ni inconvenientes, luego de que la autoridad fitosanitaria brasileña detectara Brevipalpus chilensis en un envío de poco más de 1 tonelada”.

“Este tipo de hallazgos forma parte del trabajo habitual que realizan las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF) en sus procesos de inspección y control”, señaló el organismo en un comunicado.

También señaló que “la información preliminar fue recibida hace unos días a través de la Agregaduría Agrícola de Chile en Brasil y, actualmente, el SAG se encuentra a la espera de la notificación oficial del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAPA) de Brasil”.

“El SAG continúa certificando las exportaciones de cerezas chilenas hacia todos los mercados internacionales, cumpliendo estrictamente con las exigencias fitosanitarias de cada país de destino. Por lo anterior, se confirma que el comercio con Brasil y con los demás mercados que reciben nuestras exportaciones hortofrutícolas —en particular las cerezas— se mantiene sin modificaciones ni inconvenientes”, añadieron.