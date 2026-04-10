Bolsas internacionales cierran con alzas de hasta 7,22% ante desescalada en Medio Oriente

Tras el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán y la apertura del estrecho de Ormuz por dos semanas, los mercados bursátiles de todo el mundo cerraron la semana en números verdes, pero con cautela ante una intensificación de ataques en la región.

Este viernes, los principales índices bursátiles de todo el mundo cerraron la semana con números verdes tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para un cese al fuego y la apertura del estrecho de Ormuz por dos semanas.

En concreto, esta semana los mercados estadounidenses avanzaron entre un 3% y un 4,5%, con el S&P 500 que tuvo un alza de 3,55% y cerró en 6.816,79 puntos. Dow Jones alcanzó las 47.916,33 unidades al subir 3,04% y el tecnológico Nasdaq escaló 4,45%, quedando en 25.116,34 enteros.

En Europa, el Euro Stoxx 50 subió 3,98%, mientras que el DAX de Frankfurt avanzó 2,74%, el CAC 40 francés 3,73%, el FTSE 100 de Londres 1,5% y el español IBEX 35 3,69%.

En Asia, específicamente en Japón, el Nikkei 225 sorprendió al subir un 7,22% esta semana, estableciéndose en cerca de las 57.000 unidades.

De esta manera, las bolsas internacionales han logrado sortear números que se veían previo al inicio del conflicto en Medio Oriente, pero siguen con cautela ante una intensificación de ataques en la región.

¿Cómo cerró la Bolsa de Santiago?

El S&P IPSA abrió este viernes por encima de los 10.900 puntos, llegando incluso a pasar la barrera de las 11.100 unidades. Así, subió 3,14% respecto a la apertura del lunes, cuando abrió en 10.695,09 enteros, cerrando la semana en 11.075,51 puntos.