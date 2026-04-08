Más de un 5%: Bolsas en EE.UU., Europa y Asia suben con fuerza ante alto al fuego entre Estados Unidos e Irán

Tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, los mercados internacionales recibieron como una buena señal el alto al fuego. Dow Jones subió más de 1.000 puntos, S&P 500 tuvo un alza cercana al 3% y en Europa y Asia algunas bolsas tuvieron subidas superiores al 5%.

Este miércoles los mercados internacionales reaccionaron positivamente a la tregua entre Estados Unidos e Irán, la cual consiste en un alto al fuego y la apertura del estrecho de Ormuz por dos semanas.

En Estados Unidos, el S&P 500 avanzó un 2,51%, hasta 6.782,96 puntos, Dow Jones tuvo una fuerte alza de 1.325,46 unidades (+2,85%) y el Nasdaq 100 rozó los 25.000 puntos al cerrar en 24.903,17 enteros (+2,90%).

En Europa las bolsas subieron considerablemente más que en EE.UU., el Euro Stoxx 50 tuvo una importante alza de 5,02%, acercándose a las 6.000 unidades, de las cuales cayó el 1 de marzo. En Alemania, el DAX avanzó 5,06% con un alza de +1.159,04 puntos y en Francia, el CAC 40 cerró en 8.263,87 enteros, tras subir 4,49%.

Siguiendo en el Viejo Continente, el FTSE 100 de Londres avanzó 2,51%, mientras que el IBEX 35 de España tuvo un alza de 3,94%. En Italia, el FTSE Italia All Share llegó a 49.511,07 puntos, cifra más alta en poco más de un mes. Además, el SMI de Suiza cerró con una subida de 2,56%.

Por su parte, en Asia, las alzas fueron incluso mayores que en Europa. El Nikkei 225 de Japón cerró en 56.308,42 unidades, tras un alza del 5,39%, mientras que el FTSE China A50 del gigante asiático tuvo un alza de 2,84%. Asimismo, en Corea del Sur, el KOSPI tuvo un importante avance del 6,87%.

En Hong Kong, el Hang Seng (HSI) avanzó 3,09% y en la India, el BSE Sensex 30 cerró en 77.562,90 puntos con un alza del 3,95%.

De esta manera, los mercados internacionales tuvieron números similares a los de fines de febrero e inicios de marzo, cuando inició el conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo reaccionó el IPSA al alto al fuego en Medio Oriente?

El S&P IPSA abrió este miércoles por encima de los 10.800 puntos, llegando incluso a superar la barrera de los 10.900. De esta manera, subió más de 300 unidades respecto a este martes, cuando cerró en 10.518,40 enteros. Mientras que este miércoles, la Bolsa de Santiago cerró en 10.857,30 puntos (+3,2%).