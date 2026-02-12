Bolsa de Santiago cae más de un 2% y baja de los 11.000 puntos

El principal índice bursátil del país retrocedió un 2,15%, bajando hasta los 10.974 puntos. esta caída es la más notoria desde el 7 de abril de 2024, cuando retrocedió un 3,36%

La bolsa de Santiago tuvo una negra jornada este jueves, marcando una de las jornadas más difíciles en meses para el principal índice bursátil del país.

En concreto, el IPSA, principal índice bursátil del país, retrocedió un 2,17%, cayendo hasta los 10.974,84 puntos, siendo la peor caída desde el 7 de abril de 2024, cuando se hundió un 3,36%.

Algunas de las mayores bajas registradas fueron CAP y Entel, las cuales cayeron un 5,35% y 5,08% respectivamente. Pero una de las principales caídas fue SQM, que marcó un retroceso del 5,10%. Además, compañías como Latam Airlines cayeron un 1,47%, Banco de Chile 4,02%.

A pesar de estos números en rojo, algunas compañías lograron avanzar, como lo fue el caso de Copec con 0,58%, CMPC con 0,15% y Engie Energía Chile con un 0,07%.

Para mañana, las miradas están puestas en Estados Unidos, ya que se verán las cifras de inflación en dicho país, lo que daría señales sobre qué decisiones tomará la Reserva Federal en cuanto a subir, mantener o bajar las tasas de interés.