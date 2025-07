Bizarro contestó a demanda por competencia desleal: “Tienen por único objeto menoscabar la imagen y prestigio”

Desde la productora afirmaron que los artistas negocian libremente y que con estas acciones Swing buscaría atacar al prestigio que han forjado en sus 16 años de trabajo en eventos masivos.

Bizarro contestó este miércoles al anuncio público de una demanda en su contra por su par Swing Booking & Management, en donde acusan a la productora de haber cometido competencia desleal.

Según lo demandado por Swing, acción presentada el 17 de julio pasado, la empresa dedicada a eventos masivos aprovechó ser dueños de la concesión del Festival de Viña del Mar e incurrió en abuso de posición dominante dentro del circuito.

Ante esta denuncia, Bizarro Live Entertainment contestó que las imputaciones solo tienen por objeto “menoscabar la imagen y prestigio” de la productora, apelando a que en el país existe libertad económica y de libre mercado que habilita las negociaciones que han realizado desde que están a cargo del principal festival del país.

“En la industria de la música las productoras no son propietarias de los artistas, ni poseen un derecho exclusivo sobre ellos salvo que exista un contrato que así lo establezca a través de una cláusula de exclusividad, lo que en este caso no ocurrió”, expresaron desde Bizarro. “Así las cosas, la empresa Swing no detenta propiedad ni exclusividad alguna sobre la mencionada banda, ni esta tenía tampoco restricción contractual que le impidiera negociar con otros productores”.

La agrupación en cuestión es Morat, conjunto colombiano que se presentó en el país para la edición 2025 del Festival de Viña y regresa en octubre para dos conciertos más.

Por otro lado, afirman que fueron la única productora de espectáculos que participó de la licitación pública para adjudicarse la organización y producción del Festival de Viña.