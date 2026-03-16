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BHP ingresa permiso medioambiental para construir una nueva planta concentradora

Por CNN Chile

16.03.2026 / 21:32

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La nueva concentradora permitirá reemplazar la capacidad de producción de la histórica planta "Los Colorados", que se acerca al final de su vida operativa y cuya inversión respondería a un rango entre US$ 4,4 y 5,9 mil millones.

Minera Escondida BHP ingresó este lunes al Sistema de Evaluación Ambiental el proyecto “Nueva Concentradora Escondida”.

Esto dentro de su plan de inversión para asegurar la sostenibilidad de las operaciones en las próximas décadas.

La nueva concentradora permitirá reemplazar la capacidad de producción de la histórica planta “Los Colorados”, que se acerca al final de su vida operativa y cuya inversión respondería a un rango entre US$ 4,4 y 5,9 mil millones.

Se proyecta un promedio de más de 2.500 trabajadores durante la construcción del proyecto, y con peaks de aproximadamente 6.000 personas en los meses de mayor actividad.

Si se obtiene la aprobación medioambiental, se daría inicio a la construcción estimando la primera producción entre 2031 y 2032.

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