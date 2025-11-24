BancoEstado impulsa la colaboración y el crecimiento en Emprende Tu Mente 2025

La feria Emprende Tu Mente se consolida como un punto de encuentro clave para los emprendedores del país, ofreciendo espacios de formación, vinculación y nuevas oportunidades de negocio, con el apoyo activo de BancoEstado.

Emprende Tu Mente 2025 se presenta como una instancia esencial para quienes buscan fortalecer sus emprendimientos y generar conexiones estratégicas. Más allá de ser una vitrina de innovación, el evento se convierte en un espacio donde los emprendedores pueden acceder a herramientas y conocimientos necesarios para hacer crecer sus proyectos.

Un estudio reciente sobre startups reveló que gran parte de los emprendimientos no logra superar los primeros tres años de vida, debido principalmente a la falta de formación financiera. En ese contexto, iniciativas como Emprende Tu Mente adquieren especial relevancia al promover la capacitación y el acompañamiento continuo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

BancoEstado participa activamente en esta edición, reafirmando su compromiso con el ecosistema emprendedor. La entidad ha definido como meta apoyar a más de un millón de mipymes a nivel nacional, brindando espacios de asesoría, financiamiento preferencial y redes de colaboración que contribuyen al desarrollo sostenible de los negocios.

Entre las novedades del encuentro, destaca la creación de una zona de proveedores, donde los emprendedores pueden establecer vínculos comerciales con el propio banco. Esta iniciativa surge tras detectar una alta demanda de empresas interesadas en ofrecer productos y servicios a la institución, generando así nuevas oportunidades de crecimiento mutuo.

El evento también se posiciona como un lugar de encuentro humano y profesional, donde los asistentes pueden compartir experiencias, identificar desafíos comunes y acceder a programas de apoyo adaptados a sus necesidades. De esta forma, Emprende Tu Mente 2025 reafirma su papel como motor de innovación y colaboración en el ecosistema emprendedor chileno.

Mira acá la nota de CNN Chile: