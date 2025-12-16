Negocios tasa de interés

Banco Central reduce tasa de interés en un 4,5% de manera unánime

Por CNN Chile

16.12.2025 / 18:24



Según el organismo, la economía chilena se ve beneficiada por un impulso externo mayor, la mejora de las condiciones financieras globales y el alza del precio del cobre.

El Consejo del Banco Central decidió este miércoles, de manera unánime, bajar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos base, dejándola en 4,5%, en lo que constituye su última reunión de política monetaria del año.

La baja, que es la menor en cuatro años, se alineó con las expectativas del mercado.

A través de un comunicado, el organismo señaló que la economía chilena se beneficia de un impulso externo ligeramente mayor, mientras que las condiciones financieras globales continúan mejorando.

Destacaron que la actividad local ha evolucionado en línea con lo esperado, aunque el mercado laboral mantiene desafíos pendientes.

Además, se destacó la reciente reducción de tasas de la Reserva Federal (Fed) y el alza del precio del cobre, que superó los US$5 la libra, alcanzando niveles récord.

Entre los factores que sustentan la decisión, el Banco Central mencionó que durante el tercer trimestre, la actividad de los principales socios comerciales de Chile superó lo previsto, impulsada por un aumento en las inversiones en nuevas tecnologías y un mayor gasto fiscal en economías desarrolladas.

