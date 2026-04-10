Sondeo del Banco Central prevé una inflación del 4,3% y tasas de interés del 4,5% ante alza del petróleo

La Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central de este mes reflejó una proyección de un salto de la inflación del 3% al 4,3% respecto a la medición anterior. Asimismo, se cree que el IPC de abril podría alcanzar el 1,4%.

El Banco Central dio a conocer este viernes los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) correspondiente a abril, en la cual se prevé menor crecimiento y mayor inflación.

El contexto internacional ha llevado al barril de petróleo a rondar los US$ 100, subiendo fuertemente el precio de los combustibles en todo el mundo, lo que, según dio a conocer la EEE, tendrá cambios significativos en los parámetros monetarios del país.

Respecto a la EEE de marzo, el sondeo de este mes del Banco Central elevó la proyección de la inflación de un 3% a un 4,3% para diciembre de este año. En cuanto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para abril, se espera que sea de 1,4%, muy por encima del 0,3% previsto en la encuesta de marzo.

Asimismo, la Tasa Política Monetaria (TPM) también tuvo cambios, ya que antes del conflicto en Medio Oriente se esperaba que bajara en el transcurso del año. No obstante, se cree que se mantendrá por encima del 4,5%, para recién bajar en 2027. En esa línea, las expectativas de que la economía crezca este año se redujeron de un 2,5% a un 2%.

La guerra en Irán mantiene pendientes a los bancos centrales, pero la tregua que incluyó la apertura del estrecho de Ormuz y las negociaciones entre Israel y el Líbano han llevado a los mercados a mostrarse optimistas de cara al resto del año.