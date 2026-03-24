Banco Central decidió mantener la tasa de interés en 4,5%

Además, el ente emisor postergó en un año llegar a la meta de 3% anual.

El Consejo del Banco Central acordó mantener la tasa de interés de política monetaria en 4,5%.

La decisión, que fue adoptada por la unanimidad de sus miembros, ocurre en medio del conflicto en Medio Oriente, que “ha aumentado de forma importante la incertidumbre sobre la evolución futura del escenario económico global, luego de que en el inicio del año se observaba un mayor impulso externo”, indicó el ente.

Asimismo, advirtieron que el aumento del precio del petróleo tendrá “consecuencias sobre la inflación y la actividad a nivel global”.

“En este contexto, las expectativas de mercado sobre las trayectorias de tasa de política de los principales bancos centrales muestran mantención o alzas en el mediano plazo”, se lee en el escrito.

El ente informó que evaluará el escenario macroeconómico del país reunión a reunión y que el Consejo “estima que será necesaria la constante evaluación de los escenarios alternativos en que la respuesta de la economía mundial y local pueda configurar presiones inflacionarias distintas de las esperadas y requiera de cambios en la política monetaria”.

En esa línea, señalaron que el Consejo tomará las “decisiones necesarias para cumplir con su objetivo de que la inflación proyectada se ubique en 3% en un horizonte de dos años”.