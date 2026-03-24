Banco Central advierte que inflación anual podría llegar a 4% durante el segundo trimestre

"El shock externo que provocó la guerra en Medio Oriente es significativo por la magnitud y la rapidez con que ha aumentado el precio de los combustibles a nivel global. Estas alzas se transmitirán a los precios locales y elevarán de forma importante la inflación, la que se ubicaría en torno a 4% anual en el segundo trimestre", se agregó.

El Banco Central decidió mantener la tasa de interés en un 4,5% en su última reunión de Política Monetaria.

En el mismo sentido, la entidad advirtió que la inflación anual podría llegar a un 4% durante el segundo trimestre del presente año, debido a la crisis que se vive en Medio Oriente.

“En febrero, la variación anual del IPC total fue de 2,4%, dando cuenta de una reducción de la inflación algo mayor que la prevista en el IPoM de diciembre. La inflación subyacente —IPC sin volátiles— se ubicó en 3,3% anual, en línea con lo esperado”, informó el organismo en un comunicado.

Se agregó que “las expectativas de inflación de corto plazo, al igual que en el resto del mundo, han aumentado en forma relevante en las últimas semanas producto del alza de los precios internacionales de los combustibles y la depreciación del peso. Las expectativas de inflación a dos años plazo de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) se ubica en 3% y la de la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) en 3,1%”.

“El shock externo que provocó la guerra en Medio Oriente es significativo por la magnitud y la rapidez con que ha aumentado el precio de los combustibles a nivel global. Estas alzas se transmitirán a los precios locales y elevarán de forma importante la inflación, la que se ubicaría en torno a 4% anual en el segundo trimestre”, se agregó.

Sin embargo, el Banco Central pronostica que “a mediano plazo, sus efectos se diluirían, asumiendo que la propagación del shock externo se comporta en torno a promedios históricos, que no se producirán nuevos aumentos significativos de los precios internacionales y que la demanda interna moderará su expansión”.

“De darse ese escenario, la inflación volverá a niveles coherentes con la meta durante 2027. Sin embargo, dada su magnitud, el Consejo estará particularmente atento a señales de mayor transmisión y/o persistencia a la inflación de los shocks que se están enfrentando”, se complementó.

En así como el escenario macroeconómico está sujeto “a un grado de incertidumbre mayor al habitual”, el Consejo “estima que será necesaria la constante evaluación de los escenarios alternativos en que la respuesta de la economía mundial y local pueda configurar presiones inflacionarias distintas de las esperadas y requiera de cambios en la política monetaria”.