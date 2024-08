Ser anfitrión de Juegos Olímpicos se ha vuelto financieramente insostenible

Más allá del atractivo internacional que genera este evento cuadrienal, cada vez se ha vuelto más caro para los países que lo reciben, implicando presupuestos superados, deudas a largo plazo, derroche de infrasestructura, desplazamientos y más.

(CNN) — La Ciudad de las Luces será el centro de atención durante las próximas semanas, ya que París servirá de escenario central para increíbles actuaciones y logros del cuerpo, la mente y el espíritu humanos.

Sin embargo, albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se ha convertido en una hazaña extraordinaria en sí misma, y ​​además financieramente insostenible.

Los eventos cuatrienales de verano e invierno tienen un costo. Y, especialmente en las últimas décadas, el espectáculo se ha visto empañado por excesos presupuestarios, deudas a largo plazo, infraestructura derrochadora, desplazamientos y gentrificación, conflictos políticos y daños ambientales.

El Comité Olímpico Internacional espera enderezar el barco, empezando por los Juegos de París: la organización deportiva no gubernamental pretende adoptar un enfoque más frugal y ecológico que en años anteriores.

“Estos serán los primeros Juegos Olímpicos, desde Sydney, donde los costos totales serán inferiores a los 10 mil millones de dólares”, dijo Victor Matheson, profesor de economía del College of the Holy Cross que ha investigado los costos financieros de los Juegos Olímpicos.

“Eso se debe a que el COI se estaba quedando sin ciudades dispuestas a albergar este evento”, añadió. “Ha quedado bastante claro para las ciudades que, bajo el antiguo régimen, estos eran verdaderos desastres financieros para las ciudades involucradas, y tremendamente costosos, con pocas esperanzas de recuperar dinero a largo plazo”.

Aun así, algunos economistas e investigadores sostienen que unos Juegos Olímpicos verdaderamente sostenibles tendrán que ser muy diferentes a los Juegos que conocemos hoy.

Un giro hacia la extravagancia

Hace cuarenta años, los Juegos Olímpicos también se encontraban en una encrucijada.

Después de que los Juegos de la Ciudad de México de 1968 y los de Múnich de 1972 se caracterizaran por una violencia mortal y los Juegos de Montreal de 1976 experimentaran dramáticos sobrecostos, casi no hubo interesados ​​en ser la ciudad anfitriona de los Juegos de 1984, dijo Andrew Zimbalist, economista deportivo del Smith College que escribió sobre las tensiones económicas de los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo en su libro, “Circus Maximus”.

Los Ángeles, la única ciudad que presentó una candidatura para albergar los Juegos de 1984 (después de que Teherán se retirara), pudo utilizar su infraestructura y estadios existentes, consiguió patrocinios corporativos lucrativos y derechos de transmisión, y convirtió el evento en el gigante del marketing que es hoy.

La guinda del pastel: el Comité Organizador de Los Ángeles terminó con un superávit de 215 millones de dólares.

“Al ver el atractivo camino que llevaba a posibles ganancias, las ciudades y los países se alinearon para obtener el honor de albergar los Juegos”, escribió Zimbalist en su libro. “La competencia para albergar los Juegos se volvió casi tan intensa como la competencia atlética en sí”.

Para competir por los Juegos Olímpicos, algunas ciudades gastaron más de 100 millones de dólares solo en el proceso de licitación, dijo. Y una vez que obtuvieron esas ofertas, los costos a menudo se dispararon mucho más allá de lo que se había estimado y presupuestado inicialmente.

Exceso de costos

Incluyendo las estimaciones de los investigadores para los Juegos de París, cinco de las últimas seis Olimpiadas (de verano e invierno) tuvieron sobrecostos ajustados a la inflación de más del 100%, según un estudio de la Universidad de Oxford publicado en mayo de 2024. El Comité Organizador de París 2024 se puso en contacto con CNN para refutar la afirmación de los investigadores y cuestionó las estimaciones del estudio de Oxford, afirmando que el presupuesto actual de 2024 para las recientes Olimpiadas supera el presupuesto de la fase de licitación en solo un 16%.

“Todos los Juegos, sin excepción, tienen sobrecostos”, escribieron los investigadores. “Este no es el caso de ningún otro tipo de megaproyecto, ni siquiera la construcción de plantas de energía nuclear o el almacenamiento de residuos nucleares”.

Y eso es ser conservador, señalaron los investigadores, y añadieron que no incluyeron los costes de capital indirectos, como las mejoras en carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, hoteles y otras infraestructuras no directamente asociadas con las operaciones de los juegos.

Según los cálculos de Zimbalist (que incluyen los costes operativos y los costes directos e indirectos de infraestructura), los propios juegos se volvieron cada vez más extravagantes: Pekín gastó más de 40.000 millones de dólares en los Juegos de Verano de 2008, Sochi gastó más de 50.000 millones de dólares en los Juegos de Invierno de 2014 y los costes de Río se acercaron a los 20.000 millones de dólares en los Juegos Olímpicos de Verano de 2016, escribió.

“Uno de los grandes problemas, ya sea que se trate de la cuestión del superávit o el déficit, o alguna otra cuestión estrictamente financiera, es que si realmente se quiere saber cuánto dinero se gasta y cuánto dinero entra, simplemente hay que incluir todo”, dijo Zimbalist a CNN en una entrevista. “No se pueden incluir simplemente los 17 días de costos”.

Y cuando los ingresos se registran en una fracción del costo (un promedio de entre 6.000 y 8.000 millones de dólares desde 2005), las matemáticas empezaron a tener menos sentido.

Además, la contabilidad de los Juegos Olímpicos es muy fungible y fácil de manipular, añadió. Además de que los costos indirectos no se incluyen en los presupuestos oficiales, algunos costos operativos directos también terminan fuera de los libros.

A finales de 2019, antes de que la pandemia de Covid-19 conmocionara a la economía mundial y pospusiera los Juegos de 2020, la Junta Nacional de Auditoría de Japón descubrió que las estimaciones de los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio de 12.600 millones de dólares no incluían 17.000 millones de dólares de costos directos.

“Ya hay suficientes dificultades para conseguir que las ciudades presenten candidaturas para albergar los Juegos, y si se sale a la luz una cifra como 30.000 millones de dólares, se puede estar seguro de que nadie querrá volver a albergar los Juegos”, dijo Zimbalist.

El año pasado, el comité organizador de los Juegos de Pekín 2022 informó de un superávit de 52 millones de dólares sobre 2.240 millones de dólares de gastos. Sin embargo, una investigación de Business Insider descubrió que los costes generales probablemente fueron más de 10 veces esa cantidad.

Efectos a corto y largo plazo

Lo que a menudo se promociona junto con los eventos deportivos extravagantes como este son los intangibles: los impactos económicos a corto y largo plazo de la preparación, la actividad durante y los efectos dominó en los años venideros.

Sin embargo, Zimbalist dijo que la mayoría de esos costos se ven finalmente anulados por las pérdidas económicas y la deuda a corto y largo plazo. Por ejemplo, el tiempo, la mano de obra y el dinero gastados en una gran instalación probablemente interrumpan el comercio diario, ocupen un espacio inmobiliario valioso, desvíen la atención y la mano de obra de proyectos de infraestructura necesarios y agoten los recursos futuros a través de los costos de mantenimiento continuos o los pagos del servicio de la deuda, incluso por instalaciones “elefantes blancos” que se usan con poca frecuencia o se dejan en ruinas.

Los impactos a corto y largo plazo también incluyen costos invisibles como el desplazamiento de residentes (generalmente de bajos ingresos), la gentrificación y el posible daño ambiental, dijo Zimbalist.

“Creo que se puede argumentar que puede tener sentido desde el punto de vista financiero, no en el sentido de que transformará la ciudad económicamente, como las afirmaciones que se hacen a menudo, como ‘Estás poniendo a tu ciudad en el mapa mundial’ y ‘Vas a conseguir todo este turismo, negocios e inversiones’; ese tipo de afirmaciones son extravagantes e inexactas”, dijo Zimbalist a CNN. “Las afirmaciones más directas y simples, como ‘Tal vez alcancemos el punto de equilibrio’ o ‘Tal vez tengamos un pequeño superávit’ y ‘Tal vez tengamos una nueva instalación que será utilizada por la comunidad’… Si la planificación se hace bien, y la ciudad ya está muy madura y desarrollada, es posible que eso pueda suceder”.

A lo que también se reduce es al “efecto neto”, dijo Amanda Phalin, profesora asociada que se especializa en negocios y economía internacionales en la Facultad de Negocios Warrington de la Universidad de Florida.

“Aunque los eventos deportivos, incluidos los Juegos Olímpicos, atraen a mucha gente, también hay mucha gente que va a dejar de visitar el lugar debido (al evento)”, dijo a CNN.

Debido a ese desplazamiento, el impacto económico del turismo de eventos deportivos normalmente termina siendo un empate, dijo.

En términos de la “ciudad en el mapa”, o los beneficios turísticos a largo plazo, a veces han requerido inversiones adicionales significativas después de que se extingue la llama olímpica. Phalin señaló a Lake Placid, Nueva York, como un excelente ejemplo: desde que fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1980, Lake Placid ha canalizado cientos de millones de dólares a sus instalaciones olímpicas como destino turístico y de negocios.

“Se me ocurrió esta tontería, que puede que esté equivocada porque no soy físico, pero la llamaré la Primera Ley de Inversión de Newton, que dice que un proyecto que atrae fondos tiende a mantenerse financiado a menos que actúe sobre él una fuerza desequilibrada”, dijo Phalin, “En otras palabras, una vez que has pasado cinco o diez años o más desembolsando grandes cantidades de dinero en una gran iniciativa que tiene mucho apoyo político o de intereses especiales, es realmente difícil cerrar el grifo de la financiación”.

La Autoridad de Desarrollo Regional Olímpico de Lake Placid dijo a CNN que las sedes olímpicas en esa región siguen atrayendo turismo, atraen grandes eventos de campeonato (incluidas las copas del mundo de ciclismo y deportes de nieve), desarrollan futuros atletas y representan un impacto económico anual de 341,8 millones de dólares, según un estudio reciente de Tourism Economics.

¿Un futuro de una sola ciudad?

El COI y las comunidades anfitrionas esperan que el evento sea más sostenible económica, ambiental y socialmente.

Para los Juegos de París de 2024, que son los primeros que se ajustan a la hoja de ruta de la Agenda 2020 del COI, que incluye 40 recomendaciones para garantizar la viabilidad futura del evento, los organizadores han anunciado una serie de iniciativas destinadas a reducir el impacto de los juegos.

Esto incluye construir solo una instalación deportiva permanente (un centro acuático de base biológica y con bajas emisiones de carbono, diseñado para su uso futuro por parte del público y de los atletas olímpicos franceses por igual) y confiar en cambio en estructuras existentes o temporales que muestren los famosos monumentos de la ciudad y al mismo tiempo saquen el “deporte de los estadios”.

Los organizadores de París también promocionaron los esfuerzos para minimizar la huella de carbono de los juegos, recurriendo siempre que sea posible a bienes de bajo impacto o reciclados (como muebles hechos con volantes) e identificando segundas vidas para las estructuras y equipos temporales utilizados para los juegos.

Además, la Villa Olímpica de París se convertirá en oficinas y viviendas en un barrio históricamente empobrecido. (Sin embargo, los esfuerzos de revitalización han suscitado preocupaciones sobre el desplazamiento de miles de personas y los impactos negativos de la gentrificación).

De cara a Los Ángeles en 2028, se están llevando a cabo esfuerzos similares para los Juegos Olímpicos “sin construcción”. Los próximos juegos de Los Ángeles no solo dependerán de la infraestructura existente, sino que algunos eventos se llevarán a cabo a 1.300 millas de distancia en Oklahoma, que tiene las instalaciones para softbol y canoa eslalon.

Aun así, dicen los economistas, puede que se necesiten medidas más drásticas en el futuro para que los Juegos Olímpicos sean verdaderamente sostenibles y económicamente sólidos.

Para garantizar la viabilidad a largo plazo de los Juegos Olímpicos, Matheson, Zimbalist y Phalin dijeron que tal vez sea necesario designar una sola ciudad o rotar entre un par de ciudades para que sirvan como anfitrionas permanentes de los juegos.

“Me encantan los Juegos Olímpicos y me encantan los eventos deportivos, pero realmente no creo que la forma en que funcionan los Juegos Olímpicos ahora sea un modelo de negocios viable”, dijo Phalin. “Simplemente no tiene sentido económico construir cada cuatro años esta enorme red de infraestructura relacionada con el deporte”.