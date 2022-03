(CNN) – El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó a los ucranianos a mantener la resistencia y dijo: “¡Ucranianos! En todas nuestras ciudades, donde el enemigo invadió, pasen a la ofensiva, salgan a las calles, tenemos que luchar cada vez que tengamos una oportunidad”.

En un video publicado en su página oficial de Facebook el sábado, Zelensky dijo que los ucranianos no entregarían su país “a un enemigo”.

“La Ucrania que conocemos y que amamos, protejamos y no se la daremos a un enemigo”, dijo.

El líder elogió la “fe” del pueblo ucraniano y aplaudió su resistencia y protestas.

“Jersón, Melitopol, Berdyansk, la realidad de todas las grandes y pequeñas ciudades y ayuntamientos que día a día echan a los ocupantes con su empeño, con su unidad; ¡La plaza de la Independencia en Jersón es Ucrania! Las calles de Konotop donde los residentes gritan a los ocupantes son Ucrania”, dijo Zelensky.

Dijo que protestar cuando tu ciudad está ocupada es un “tipo especial de heroísmo”.

“Cuando no tienes un arma de fuego pero te responden a tiros y no corres… Por eso la ocupación es temporal. Nuestra gente, los ucranianos, no retroceden”, dijo Zelensky.

Los ucranianos no se dan por vencidos, dijo Zelensky, “gritan a los ocupantes que se vayan a casa, como el acorazado ruso, empujando a los ocupantes fuera de nuestro territorio, bloqueando su camino. Cada metro de nuestra tierra ucraniana reclamada por las protestas es un paso adelante, un paso hacia la victoria”.