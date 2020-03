Fiona Lowenstein, profesora estadounidense de yoga de 26 años, lleva una vida sana, no fuma y asegura hacer deporte seis días a la semana. Sin embargo, el coronavirus la llevó directamente al hospital.

Lowenstein entregó su testimonio a The New York Times: “pocas horas después de decidir que comenzaría a mantener la distancia social, tuve fiebre y dolor de cabeza. Traté de no asumir lo peor, pero, por las dudas, mi pareja y yo decidimos dormir en habitaciones separadas. A la mañana siguiente tenía tos”.

Tres días después dejó de tener fiebre y decidió permanecer en cuarentana dentro de su casa: “Había escuchado que la gente como yo no tenía mucho de qué preocuparse”.

Pero al día siguiente las cosas empeoraron. “El lunes apenas podía hablar más que unas pocas palabras sin sentir que se me dificultaba la respiración. No podía caminar hasta el baño sin jadear como si hubiera corrido una milla. Cualquier tarea que me causara ansiedad, incluso restablecer la contraseña de MyChart para comunicarme con el médico, me dejaba desesperada por obtener oxígeno”, relató.

La profesora de yoga tuvo que trasladarse al hospital urgentemente, algo nunca hubiese imaginado: “Una parte de mí creía que iba a estar bien, porque era joven y, por lo demás, saludable”.

Luego, añadió: “Aunque me sorprendí por el desarrollo de mis síntomas y, finalmente, mi internación, eso no le pasó a los médicos y los enfermeros. Luego de que me ingresaran me dijeron que en la habitación contigua había un hombre de 30 años, también sano, que había sufrido problemas serios para respirar”.

Finalmente, envió un mensaje a los más jóvenes: “Lamentablemente, buena parte de nuestra generación, y algunos más jóvenes que nosotros, no se toman lo suficientemente en serio esta crisis de la salud pública. Seguimos reuniéndonos en grupos, haciendo viajes internacionales y vemos la cuarentena como una prolongación de los feriados de primavera. De alguna manera el mensaje de quedarnos en casa todavía no ha penetrado en nuestra mentalidad generacional ni en nuestra capacidad”.