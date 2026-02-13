“Ya no es un santuario para delincuentes”: Gobierno de Trump anuncia fin de la operación migratoria en Mineápolis

A dos semanas de la llegada del “zar” de la frontera a Mineápolis, el Gobierno estadounidense puso fin a la operación especial migratoria en el estado, operativo que terminó con la muerte de dos estadounidenses.

Este pasado jueves, el director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Tom Homan, anunció el fin de la operación especial antimigratoria llevada a cabo por el ICE en el estado de Mineápolis.

El Gobierno de Estados Unidos anunció, a través de Homan, el fin de la Operación Metro Surge en Mineápolis, la cual causó múltiples protestas y terminó con la muerte de dos estadounidenses a manos de agentes del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“Se lo he propuesto y el presidente Trump ha aceptado, que esta operación llegue a su fin”, explicó Homan en una conferencia de prensa, según consigna EFE.

El “zar” de la frontera llegó a reemplazar a Gregory Bovino a inicios de febrero, comandante general de la Patrulla Fronteriza a cargo de la operación especial en el estado, por petición del mandatario estadounidense tras la muerte de Alex Pretti en medio de las tensiones entre manifestantes y agentes del ICE por la muerte de Renée Good.

“El presidente Trump me envió aquí no porque la operación se estuviera llevando a cabo a la perfección, sino para identificar los problemas y aplicar soluciones que mejoraran la ejecución de nuestra misión”, indicó en el medio.

Homan comentó que, tras dos semanas desde su llegada, el operativo tuvo “resultados satisfactorios” y destacó la coordinación entre los funcionarios estatales y locales.

“Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Mineápolis ya no es un estado santuario para los delincuentes”, aseguró.

El aliado clave de Trump señaló que el retiro de los equipos se realizará de manera paulatina: “Ya se inició una reducción significativa esta semana y continuará la próxima semana”.

Agregó que, desde el inicio de la operación especial, se llevaron a cabo más de 4.000 arrestos.