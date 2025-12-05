Vuelo con migrantes venezolanos aterriza en Caracas pese a tensa advertencia sobre el espacio aéreo: 127 personas fueron repatriadas

Un avión con 172 repatriados llegó desde Arizona, superando la disputa diplomática desatada por la declaración de Donald Trump sobre el cierre del espacio aéreo venezolano.

(EFE) – Un avión procedente de Estados Unidos con 172 migrantes venezolanos repatriados aterrizó este viernes en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Este vuelo, operado por Eastern Airlines, se concretó pese a la tensa advertencia de las autoridades estadounidenses sobre sobrevolar Venezuela y al reciente anuncio del presidente Donald Trump de considerar el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”, una medida que Caracas calificó de “arbitraria y violatoria del derecho internacional”.

Un programa de repatriación en medio de la tensión

El Ministerio del Interior venezolano detalló que este fue el vuelo número 97 del año dentro del Plan Vuelta a la Patria, superando los 18.000 repatriados “gratuitos y voluntarios”. La llegada se produjo después de que Venezuela autorizara, tras una solicitud de la administración Trump, los vuelos de Eastern Airlines esta semana.

El operativo ocurre en un contexto donde más de una decena de aerolíneas cancelaron sus vuelos al país, siguiendo una advertencia de la FAA estadounidense de “extremar la precaución” al sobrevolar la zona, lo que ha dejado a Venezuela prácticamente aislada del tráfico aéreo comercial internacional.