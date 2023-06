(CNN) – Putin dice que castigarán a quienes sigan el camino de la traición o preparen una rebelión armada

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se dirigió a las fuerzas de Wagner en un discurso pronunciado este sábado.

“Hago un llamado a aquellos a quienes empujaron a la provocación de una rebelión militar”, dijo el mandatario.

“Aquellos que lleven deliberadamente por el camino de la traición, preparando una rebelión armada cuando estaban preparando atentados terroristas, serán castigados”, aseguró el mandatario ruso.

Putin añadió que en este momento “se requiere unidad, consolidación y responsabilidad”.

Además, reiteró que “cualquier agitación interna es una amenaza mortal a nuestra condición de Estado para nosotros como nación, es un golpe a Rusia para nuestro pueblo y nuestras acciones para proteger nuestra patria. Una amenaza así recibirá una respuesta severa”.

