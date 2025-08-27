Visitas de extranjeros siguen desplomándose en Argentina: Chilenos y brasileños entre los fieles que siguen viajando

Los 427.200 turistas que ingresaron al país en julio supusieron un descenso del 16% con respecto al mismo periodo de 2024.

(EFE)— El número de extranjeros que visitaron Argentina en julio pasado cayó un 26,6% interanual, hasta las 704.000 personas, según un informe oficial difundido este martes.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos del país suramericano (Indec) indicó que los 427.200 turistas que ingresaron en Argentina en el séptimo mes del año supusieron un descenso del 16 % con respecto al mismo periodo de 2024.

El turismo receptivo llegó principalmente de Brasil (23%), Chile (18,1%) y Paraguay (15%), de acuerdo con el informe del Indec.

En julio llegaron además al país 276.800 extranjeros que ingresaron sin pasar una noche en territorio argentino, un fenómeno que se concentra en ciudades fronterizas o en visitas de un día a Buenos Aires por vía aérea, terrestre o fluvial.

Esta cifra de los denominados excursionistas cayó un 38,5% en comparación con la de julio de 2024.

La caída continua en las cifras de ingresos de visitantes no residentes a Argentina se registra desde 2024 y se relaciona con un tipo de cambio que ya no es favorable para los extranjeros, como sí lo fue en 2023.

En cuanto a los datos de turismo emisor, el informe del Indec precisa que en julio salieron del país suramericano unos 1.558.500 residentes —un 30,9 % más que hace un año—, de los que 834.100 fueron turistas y 715.400, excursionistas.

El alza también se relaciona con factores cambiarios que hacen que para los argentinos sea más barato vacacionar y hacer compras en el exterior.