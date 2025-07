Video registra las primeras consecuencias del Tsunami en Rusia tras terremoto 8.8

Tras un par de horas de haber ocurrido el poderoso terremoto 8.8 en Rusia, ya han comenzado a surgir las primeras imágenes de los efectos en las zonas costeras.

Recordemos que tras el movimiento telúrico se generó una alerta de tsunami para las costas de Rusia, pero también para diversos países que colindan con el océano Pacífico.

Un dron militar ruso mostró las consecuencias en una zona oriente de donde ocurrió el terremoto, donde se aprecian los efectos del sismo y del tsunami, con varias zonas anegadas.

Drone footage shows the aftermath at the port of Severo-Kurilsk, Russia following the tsunami. pic.twitter.com/ZF3WKiQMA4

— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) July 30, 2025