Video muestra cómo cirujanos en Kamchatka terminan operación en pleno terremoto de magnitud 8.7

Un equipo de cirujanos en la península de Kamchatka demostró profesionalismo extremo al seguir operando durante el potente terremoto de magnitud 8.7 que sacudió Rusia. El ministro de salud de la región, Oleg Melnikov, difundió a través de Reuters las imágenes que muestran a los médicos trabajando mientras el suelo temblaba.

Doctors in Kamchatka kept calm during the powerful quake — and never stopped the surgery

They stayed with the patient until the end

The patient is doing well, according to the Health Ministry pic.twitter.com/swtdBFSpm5

— RT (@RT_com) July 30, 2025