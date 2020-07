VIDEO RELACIONADO – Harvey Weinstein es condenado a 23 años de cárcel (05:08)

La Oficina de la Fiscal General de Nueva York anunció de un acuerdo de casi US$ 19 millones para mujeres que sufrieron abuso sexual y acoso por parte del ex magnate del cine, el ahora encarcelado Harvey Weinstein.



“Harvey Weinstein y The Weinstein Company fallaron a sus empleadas. Después de todo el acoso, las amenazas y la discriminación, sus víctimas finalmente están recibiendo algo de justicia”, dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado.

El acuerdo surge de una demanda de derechos civiles de 2018, presentada por la Oficina del Fiscal General de Nueva York contra Weinstein, Robert Weinstein y las compañías de Weinstein en general por “violaciones atroces de los derechos civiles, derechos humanos y leyes comerciales de Nueva York”.

Lee también: Detienen a 22 ex funcionarios de Macri por acusados de espionaje ilegal

Según el plan, se creará un fondo de compensación para víctimas de US$ 18.875.000 y se distribuirá entre “mujeres que experimentaron un ambiente laboral hostil, acoso sexual y discriminación de género mientras trabajaban en The Weinstein Company, así como abuso sexual por parte de Harvey Weinstein”, dijo la Oficina de la Fiscal General.

Como parte del acuerdo, las sobrevivientes también serán liberadas de acuerdos de confidencialidad, no divulgación o no menosprecio con The Weinstein Company o cualquiera de los ex representantes de la compañía relacionados con cualquier conducta sexual inapropiada por parte de Weinstein. Ahora serán libres de contar sus historias sin temor a represalias, dijeron los fiscales.

El acuerdo aún debe ser aprobado por el tribunal de distrito y el tribunal de quiebras que preside el caso de quiebra de The Weinstein Company.

“Este acuerdo es una victoria para cada mujer que ha sufrido acoso sexual, discriminación, intimidación o represalia por parte de su empleador”, dijo James.

Lee también: Hongkoneses protestan contra ley de seguridad: Hombre con bandera independentista fue el primer detenido