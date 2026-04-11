Vicepresidente de EE.UU. dice que no ha habido ningún acuerdo con Irán tras conversaciones maratónicas

J. D. Vance sugirió que el principal obstáculo era la negativa de Irán a abandonar su programa nuclear.

El vicepresidente de EE.UU., J. D. Vance, dijo que las conversaciones maratónicas con Irán no dieron como resultado un acuerdo para poner fin a la guerra de forma definitiva.

“Llevamos 21 horas negociando y hemos mantenido varias conversaciones sustanciales con los iraníes. Esa es la buena noticia”, dijo Vance en una conferencia ante la prensa en Islamabad.

“La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo”, añadió. “Y creo que eso es mucho peor para Irán que para Estados Unidos. Así que volvemos a la conclusión de que Estados Unidos no ha llegado a un acuerdo”.

El vicepresidente declaró que los negociadores iraníes se negaron a aceptar las condiciones de Estados Unidos para un acuerdo, las cuales, según insistió, habían sido “bastante flexibles”.

“Fuimos bastante complacientes. El presidente nos dijo: ‘Tienen que venir aquí de buena fe y hacer su mejor esfuerzo para lograr un acuerdo’. Hicimos eso y, lamentablemente, no pudimos lograr ningún avance”, dijo.

Vance sugirió que el principal obstáculo era la negativa de Irán a abandonar su programa nuclear.

“Nos vamos de aquí con una propuesta muy sencilla, un método para entender que es nuestra oferta final y mejor”, dijo. “Veremos si los iraníes la aceptan”.

Vance también dijo que Irán no se comprometió a renunciar a las armas nucleares. Cuando Nic Robertson, de CNN, le preguntó qué términos rechazó Irán, Vance respondió: “El simple hecho es que necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear ni las herramientas que les permitirían obtenerla rápidamente”.

El vicepresidente añadió: “La pregunta es: ‘¿Vemos un compromiso fundamental de voluntad por parte de los iraníes de no desarrollar un arma nuclear, no solo ahora, no solo dentro de dos años, sino a largo plazo?’. Aún no lo hemos visto, esperamos verlo”.