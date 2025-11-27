Venezuela revocó concesiones de vuelos a aerolíneas internacionales

Nicolás Maduro revocó la concesión de vuelos a aerolíneas de España, Portugal, Colombia, Turquía y Brasil, acusándolas de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado” promovidas por EE.UU. y de cancelar vuelos “unilateralmente” hacia y desde Venezuela.

(EFE).- La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que engloba a más de 300 aerolíneas de todo el mundo, urgió este jueves a las autoridades de Venezuela a “reconsiderar” su revocación de la concesión de vuelo a aerolíneas internacionales.

“IATA y sus miembros reiteran su voluntad de promover la cooperación y el trabajo conjunto para encontrar soluciones que garanticen la seguridad aérea y, al mismo tiempo, preserven la conectividad de Venezuela con el resto del mundo”, afirmó la entidad en un comunicado.

Según IATA, las aerolíneas “reafirman su compromiso con el país” y su disposición a restablecer el servicio “de manera segura y eficiente” tan pronto como sea posible, “en beneficio de los pasajeros afectados por esta situación que se escapa al control” de estas compañías.

La asociación asegura que, al suspender sus rutas, las empresas han priorizado la protección de los pasajeros y sus tripulaciones, evitando operar en zonas con riesgo elevado.

En concreto, el Gobierno de Nicolás Maduro revocó el miércoles la concesión de vuelo a las aerolíneas Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines (Turquía) y Gol (Brasil), al acusarlas de “sumarse a las acciones de terrorismo” de Estado promovidas por EE.UU. y cancelar sus vuelos “unilateralmente” hacia y desde Venezuela, según el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

La decisión se produjo después de que el Gobierno diera un plazo de 48 horas, que venció este miércoles al mediodía (16:00 GMT), a las compañías aéreas que suspendieron sus itinerarios para que retomaran sus operaciones en Venezuela.

La cancelación de los viajes por parte de estas empresas respondía a una advertencia de la Administración Federal de Aviación de EE.UU., que instó a las aerolíneas comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe